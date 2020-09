Maltrato animal: una mujer estampa de forma violenta a su perra contra el suelo por hacer sus necesidades en casa

Un vídeo difundido en las redes sociales muestra cómo una vecina de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe maltrata de forma brutal a su perra. En la grabación, aparece un mujer que estampa contra el suelo a un perro hasta dejarlo inconsciente en el suelo mientras le recrimina haber hecho sus necesidades en casa: "No te cagas más en ningún lado", le ha gritado a la mascota.

#MaltratoAnimal en Los Altos #MairenaDelAljarafe#Sevilla.

Difundid para que todo el mundo vea cómo trata al perrito esta psicópata hijadelasmilputas por hacerse caca en casa (xq nunca lo saca).

En los comentarios de facebook está todo, y nombre y foto 👇🏻https://t.co/AybxzM6FP8pic.twitter.com/F4FBJeTwV7 — La Novia Cadáver (@Lanoviacadaver_) September 10, 2020

Este caso de maltrato animal se ha dado a conocer gracias a una vecina que ha grabado lo ocurrido tras haber sido alertada por los gritos de la perra y denuncia que no es la primera vez que lo hace. De hecho, en el vídeo le recrimina a su vecina que es normal que la mascota haga sus necesidades si no la saca a la calle: "¿Cómo no se va cagar si no la sacan?", se pregunta.

La mujer siguió maltratando a la perra y, ante la advertencia de la vecina de que "es maltrato animal" y que la están grabando, comenzó una discusión con ella. "No puede tirar a un perro así. Sáquelo a la calle y si no puede tener el perro, lo entrega a una protectora", le reprocha a la dueña del perro.

La cuenta de Twitter LaNoviaCadáver en la que se colgó el vídeo ha informado que un familiar de la agresora se ha hecho cargo del animal, que será acogido en la protectora La tropa de Isra de Huelva. "Llegó con un golpe en la parte abdominal y dolor en las costillas", ha señalado el portavoz de la protectora", han asegurado desde la protectora.