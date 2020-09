La Generalitat contracta 45.000 llicències de videoconferència per a facilitar aules virtuals

20M EP

El Consell ha validat aquest divendres la tramitació d'emergència de la contractació del subministrament de 49.900 llicències de videoconferència per a la Generalitat per un import total de 894.529 euros. Es tracta de llicències principalment dirigides a facilitar aules virtuals per a tots els nivells educatius no universitaris (45.000), així com per als àmbits sanitari i de justícia.