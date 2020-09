El PSOE exige al Ayuntamiento más seguridad y limpieza en los colegios de las barriadas periféricas

Según ha informado el PSOE, así lo han constatado la propia Ambrosio y la concejala socialista Alicia Moya en su visita de este viernes a la barriada periférica de El Higuerón, donde se han reunido con representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio Maimónides, en el que se están ultimando las obras de climatización.

La AMPA del colegio les ha trasladado que aún existen escombros en el centro educativo y que las propias madres y padres de los escolares se encargaron de las labores de limpieza del patio, para que estuviera listo ante la llegada de los menores.

A este respecto, Ambrosio ha señalado que, "si en toda la ciudad ha empezado el curso con importantes carencias, las barriadas periféricas no son una excepción, al contrario, su situación parece bastante más grave, una evidencia más de que el gobierno local no atiende a los ciudadanos que viven fuera de la urbe".

Para Ambrosio, el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "ha llegado de nuevo tarde y mal" al inicio del curso escolar", pues "hay obras que no se han acabado y ahora tendrán que rematarse con los niños en clase, y hay muchos patios de colegios que no se han adecentado convenientemente antes del inicio de las clases".

Además, las tareas de limpieza extraordinarias no cuentan con las contrataciones del Plan Aire, "que se ha anunciado a bombo y platillo, pero que todavía no se han incorporado a los colegios, por lo que siguen con los mismos efectivos, pese al refuerzo de limpieza que se requiere" por la pandemia, "y el motivo es el mismo de siempre, la pésima gestión de Bellido, que no ha sido capaz de agilizar estas contrataciones, pese a la urgencia de las mismas".

En cuanto al control y vigilancia en las entradas y salidas de los centros, que este año tienen que ser especialmente cuidadas para evitar contagios, el PSOE sigue apostando por la figura de los porteros, al contrario que el gobierno local de PP y Cs, que ya ha anunciado su intención de buscar otras soluciones para atender este servicio.

De hecho, el primer paso ha sido, según ha señalado Ambrosio, "la contratación a todas luces insuficiente de 38 monitores, a través del programa de educación para la salud, cuando en la práctica estas personas van a ejercer de porteros". Por este motivo, el PSOE ha solicitado el expediente de contratación de estos monitores, para conocer cuáles son los criterios de selección para este personal.