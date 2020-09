Coronavirus.- El Consell acorda comprar 4 milions de mascaretes quirúrgiques per a tots els seus centres sanitaris

L'adquisició per tràmit d'emergència està justificada per l'actual situació de pandèmia, ja que a nivell mundial s'incrementa la demanda de protecció de material per a l'abordatge del virus i, per tant, s'ha desbordat la capacitat de producció d'aquest material.

Per aquest motiu, i amb l'objectiu de garantir la disposició d'aquests dispositius amb caràcter urgent, es fa necessari la formalització immediata de compromisos amb les empreses que les venen.

CONTRACTE D'ALTRES SERVICIS

D'altra banda, el ple també ha donat llum verda a la declaració d'emergència per a la contractació de prestacions de servicis de la Conselleria de Sanitat per a la prevenció de la Covid-19.

La Sotssecretaria de Sanitat ha exposat els expedients de contractació de servicis annexos a l'adquisició de material de protecció per a fer front a la pandèmia consistents en el servici de càrrega marítima i segur de material, el sistema de control de qualitat de material sanitari de protecció adquirit, a més d'altres servicis tecnològics d'streaming i videoconferència.

L'import al qual ascendeix aquesta contractació és de 204.802,62 euros (IVA inclòs) i beneficia tant a personal sanitari usuari dels equips de protecció com a la població afectada per patologies greus.