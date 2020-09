Detinguts a Alacant dos fugitius de Polònia i el Regne Unit per drogues i explotació sexual de menors

A l'arrestat a Elda, un polonés de 35 anys, li constava una ordre europeu de detenció per a extradició dictada per les autoritats del seu país per un delicte de pertinença a organització criminal i tràfic d'estupefaents i substàncies psicoactives, informa Prefectura en un comunicat.

Aquest fugitiu va ser localitzat per un agent que es trobava fora de servici mentre estava de compres en un centre comercial. Una setmana abans, la comissaria va rebre una ordre de cerca europea davant les sospites que podia residir en la zona.

El policia va reconéixer immediatament el sospitós, qui també es trobava de compres. Així, una patrulla ho va detindre en comprovar l'ordre de Polònia. L'arrestat ha de ser jutjat i s'enfronta a una pena màxima de 15 anys de presó.

En la segona operació, un britànic de 65 anys va ser detingut a Alacant mentre realitzava tràmits d'estrangeria. Les autoritats del seu país ho buscaven des d'agost d'enguany i havien dictat una ordre europea de detenció i entrega per a extradició per un delicte d'explotació sexual de menors.

Aquest fugitiu es va personar en l'Oficina d'Estrangeria d'Alacant per a realitzar unes gestions. En comprovar la seua identitat, els agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres van descobrir que tenia en vigor l'ordre i ho van arrestar.

Els dos detinguts van ser posats a la disposició dels Jutjats Centrals d'Instrucció de l'Audiència Nacional a Madrid, on continuaran els tràmits per a dur a terme les extradicions.