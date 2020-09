Adelante alerta de "graves problemas" en el nuevo IES de Almensilla y pide retrasar allí el inicio del curso

Para Sánchez es "inaudito" que, a cuatro días del inicio del año académico, el centro no pueda cumplir con el protocolo Covid "al no haber recibido aún la asignación económica que le corresponde y, por tanto, "no haber señalizado las zonas y accesos ni haber establecido medidas de seguridad, de higiene y desinfección que garanticen la vuelta al instituto lo más segura posible", ha afirmado en un comunicado.

Por otro lado, desde la formación de izquierdas se ha criticado que "no haya puertas en las estancias, no se cuente con línea telefónica e Internet, ni ordenadores, ni pizarras digitales en las aulas, entre otras carencias".

Por último, desde Adelante también se ve con preocupación que se haya establecido el día 18 de septiembre como fecha de inicio de los tres grupos de 1º de ESO, "coincidiendo con la convocatoria de una huelga educativa y en la que el derecho a secundarla o no, corresponde exclusivamente al profesor, que no tiene además obligación de avisar de su participación en ella, por lo que se puede generar una situación de inseguridad", ha concluido.