PNV en Elorrio denuncia la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento de programar actividades durante las 'no fiestas'

En un comunicado, el portavoz de la agrupación jeltzale en la localidad, Mikel Arruabarrena, ha recordado cómo en los últimos meses las diferentes instituciones "llamaban a la prudencia y al sentido común, y desconvocaban las fiestas patronales con el objetivo de disminuir los posibles contagios por covid, y así se hizo también en Elorrio".

"Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que el Ayuntamiento, en el seno del programa cultural 'Udazkeneko Kultur Zopa', ha organizado dos espectáculos teatrales durante las 'no fiestas', y todo ello apenas 10 días después de que el propio Consistorio hiciera público un vídeo institucional en el que vecinos de nuestro pueblo participaban haciendo un llamamiento a no organizar en ningún acto o actividad festiva o lúdica durante la semana que duraban las fiestas patronales", ha criticado.

En esta línea, Arruabarrena ha resaltado que el ciclo cultural presentado por el equipo de gobierno "se tendría que haber pospuesto con el objetivo de que no coincidiera con el calendario de las Ferixa Nausikoak". "Si no tenemos fiestas patronales, no podemos tener actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento durante las 'no fiestas'", ha aseverado.

El grupo municipal jeltzale también ha criticado el uso "confuso" del cartel anunciador de este ciclo cultural, ya que el equipo de gobierno ha utilizado la imagen que iba a anunciar las Ferixa Nausikoak 2020, "lo que ha llevado a la confusión".