Catalina Moyà será la nueva jefa de contenidos de IB3 Ràdio

Así lo ha anunciado Manresa en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que ha hecho esta elección "entre grandes profesionales, fruto de una selección abierta".

"El informe de los evaluadores sobre capacidad, experiencia e idoneidad era claro", ha asegurado el director de IB3, a la vez que ha deseado suerte a Moyà "en tiempos de crisis, riesgo y austeridad".

En respuesta a Manresa, Moyà ha agradecido al director de IB3 a través de Twitter "la confianza y la oportunidad".

"Con muchas ganas de hacer mucho trabajo, pienso en aquel primer profesor de radio a quien le dije que no me veía haciendo radio, y me respondió que él no me veía haciendo otra cosa. ¡Al final tendré que darle la razón!", ha expresado la periodista.