11 cosas que puedes hacer con Android 11 y que antes eran imposibles

Ya está disponible la última versión del sistema operativo de Google: Android 11. De momento, se ha lanzado en algunos teléfonos Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO y realme, y en los próximos meses se incorporarán otras marcas y modelos.

Para presentarlo, nada mejor que mostrar 11 cosas que puedes hacer con Android 11 y que antes no podías. Son las 11 novedades más importantes de Android y se destacan en el comunicado oficial de la compañía. Vamos con ellas:

1. Administración de conversaciones

A menudo, cuando se quiere hablar con las personas con las que se está más en contacto, hay que cambiar entre varias aplicaciones de mensajería. Con Android 11 las conversaciones a través de estas appsse moverán a un espacio específico en la sección de notificaciones. Esto facilitará la administración de las conversaciones ya que se encontrarán en un solo lugar. También se podrán priorizar las conversaciones con los contactos más importantes para que nunca se pierdan sus mensajes.

2. Burbujas

Las Burbujas hacen mucho más sencilla la multitarea en el dispositivo móvil. Ahora es posible responder a conversaciones importantes sin tener que cambiar constantemente entre lo que se esté haciendo y la aplicación de mensajería.

3. Grabación de pantalla incorporada

Con Android 11 será posible capturar y compartir lo que sucede en el teléfono: graba el sonido del micrófono, del dispositivo, o de ambos, sin necesidad de una aplicación.

4. Acceso a todos tus dispositivos inteligentes desde un solo lugar

Ahora podrás acceder a todos tus dispositivos inteligentes desde un solo lugar, simplemente presionando de forma prolongada el botón de encendido. Con un solo toque controlarás la totalidad de dispositivos conectados, como el termostato o Smart Lock.

5. Cambios rápidos de dispositivo de reproducción

Los controles de los medios se han rediseñado. Por ejemplo, se cambiará de los auriculares al altavoz con absoluta sencillez.

6. Android Auto funcionará de forma inalámbrica para todos los teléfonos Android 11

Entre las cosas que podrás hacer con Android 11 y que antes eran imposibles está disfrutar en los viajes de todas las ventajas de tu móvil sin necesidad de cables: obtener instrucciones de navegación con un toque, enviar un mensaje de texto con la voz, reproducir tus medios favoritos y obtener ayuda del Asistente de Google.

7. Accesos de un solo uso a las funciones más sensibles

Es decir, micrófono, cámara y ubicación. La próxima vez que una aplicación necesite acceder a los sensores, tendrá que solicitar de nuevo tu permiso.

8. Restablece permisos para aplicaciones no utilizadas

Si no has utilizado una aplicación durante algún tiempo, quizás no quieras que esta siga accediendo a tus datos. Android ahora restablecerá automáticamente los permisos para las aplicaciones no utilizadas y te enviará la notificación correspondiente. Siempre podrás volver a otorgar los permisos de la aplicación la próxima vez que la uses.

9. Correcciones de seguridad y privacidad

Con los módulos adicionales de actualización del sistema, Google Play enviará a tu teléfono más correcciones de seguridad y privacidad, de la misma manera que envía las actualizaciones de las aplicaciones. Por lo tanto, recibirás las correcciones tan pronto como estén disponibles, sin tener que esperar una actualización completa del sistema operativo.

10. Dispositivo profesional con Android Enterprise

Otra de las novedades de Android 11 es que los usuarios de Android Enterprise podrán disponer en su dispositivo profesional de las mismas protecciones de privacidad que uno personal. El perfil de trabajo proporciona a tu departamento de TI las herramientas necesarias para administrar un dispositivo sin monitorear los datos de tu perfil personal o la actividad de tu teléfono.

11. Herramientas adicionales en Pixel 2

Si estás utilizando un Pixel 2 o un modelo superior, obtendrás herramientas adicionales para organizar y administrar tu teléfono; por ejemplo, sugerencias de aplicaciones basadas en tus rutinas diarias, nuevas acciones con las que podrás seleccionar texto e imágenes, hacer una captura de pantalla de una aplicación, etcétera.

