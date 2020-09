El Consell recorda el "dolor i terrible impacte" que va deixar la DANA fa un any

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha recordat aquest divendres l''empremta de destrucció" i el "dolor i terrible impacte humà" que va deixar la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) fa ara un any al Baix Segura i la Vall d'Albaida.

"Es compleix un any de la terrible DANA que va assolar el Baix Segura", ha assenyalat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, recordant que una setmana després d'eixa gota freda la reunió del Govern valencià va ser a Oriola i encara es podia veure "el paisatge dantesc", l'"empremta de destrucció i la desolació, el patiment humà de milers de persones" que s'havien quedat sense cases.

Ha recordat que eixe mateix divendres es van destinar "tots els recursos per a pal·liar la situació d'emergència humanitària" i tots els departaments de la Generalitat "es van posar a treballar". S'han destinat des d'aleshores uns 100 milions i l'administració autonòmica és "la que més diners a destinat a pal·liar la DANA, no només els danys produïts, sinó a preveure els futurs impactes que els temporals puguen tindre".

Oltra ha subratllat que en la situació d'emergència climàtica actual aquest tipus d'episodis no van a ser "aïllats" i cal treballar no només per a reparar sinó per a previndre.

I ha incidit que el Consell treballa perquè les ajudes "arriben al més prompte possible a la ciutadania" i aquest mateix divendres s'ha aprovat una modificació de crèdit de 7,4 milions perquè els municipis puguen cobrar "com més prompte millor".