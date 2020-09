Detingut un jove a València per pegar punyades a la seua parella després d'arribar a casa borratxo

Sobre les quatre del matí, el 092 ha rebut una telefonada de la dona alertant de l'agressió. En presentar colps en la cara, l'ull dret unflat i morat, ha sigut traslladada a un ambulatori per la patrulla, informa el cos municipal en un comunicat.

Plorant i cridant, la víctima ha declarat que havien discutit i que la seua parella li va començar a pegar punyades en la cara i a arrossegar-li pel sòl agafant-li del pèl, després de tornar amb símptomes d'haver ingerit gran quantitat d'alcohol.

També ha relatat va baixar al carrer com va poder per a donar l'avís, a més d'assegurar que les agressions són contínues. Per tot açò, una vegada localitzat i identificat, l'agressor va ser arrestat per efectius de la tercera unitat de districte i de la convivència i seguretat (UCOS).

Aquestes agressions són "tota una amenaça per a la nostra democràcia que no anem a consentir", ha lamentat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en una crida a alertar immediatament perquè "no podem donar ni un centímetre als agressors".