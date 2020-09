Aprueban rescindir convenio de El Corte Inglés con cruce de reproches por "inacción" a PP y de "boicot" a PSOE

El debate de la corporación local en torno a este punto en el orden del día, aprobado por PP, Vox y el concejal no adscrito, ha girado también sobre la procedencia o no de la devolución con intereses de demora de los 1,4 millones de euros reclamado por la congregación y que esta abonó al ayuntamiento en concepto de adelanto por la cesión del aprovechamiento urbanístico de la parcela.

En su intervención, el concejal Eusebio Villanueva, quien ha defendido "todo el derecho" de los reclamantes a percibir la cuantía que reclaman, "en lo que me temo -ha dicho- va a ser un nuevo culebrón judicial", ha considerado la llegada de la firma "uno de los temas de distracción a los que nos tiene acostumbrados el PP" y lo ha definido como "un pelotazo urbanístico en toda regla con un convenio redondo, sobre todo para La Salle" que eliminaba equipamiento escolar en la zona y aumentaba "significativamente el número de viviendas".

Villanueva ha asegurado que ninguno de los actores del convenio, en alusión a Ayuntamiento, Corte Inglés y la congregación, "ha puesto mucho interés por que saliera adelante", quizá, según ha remarcado, porque "pensaban que el beneficio iba a ser menor y veían en peligro alguna gracia comisionista perdida por el camino" y ha reclamado al equipo de gobierno del PP que preside Ramón Fernández-Pacheco, que "abandone los proyectos megalómanos, terreno abonado para hacerse fotos, para luces de neón y terreno propio de sisas, prebendas y mordidas".

El concejal socialista ha hecho referencia a "la contestación social" que recibió en su día el proyecto y ha defendido la actuación de la Junta andaluza en este asunto bajo gobiernos del PSOE desde que se firmó el convenio en 2005 ya que el convenio dependía de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Una vez rechazado este, me pregunto que ha impedido al equipo de gobierno llevar a cabo una modificación puntual del PGOU, una figura que profusamente han usado a lo largo de estos años, en hasta 72 ocasiones", ha señalado para concluir que el convenio no ha fructificado porque "la solución suponía reducir beneficios económicos y había menos margen de maniobra para compensar".

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, cuya petición de retirada del punto del orden del día para su reconsideración ha sido rechazada, ha lamentado que se trate "de una muerte anunciada para un convenio muy positivo, que aprobaría 20 veces que se trajera a pleno" y ha asegurado que "todas las partes han cumplido, menos el Ayuntamiento".

Al margen de resaltar las "trabas" de la Junta andaluza bajo signo socialista, ha considerado que el "error de fondo" ha sido de los gobiernos municipales en Almería del PP "que no tramitaron al mismo tiempo la adaptación del PGOU a la LOUA y el nuevo PGOU" y ha pedido se negocie con la congregación "porque aún estamos a tiempo y para que no se pueda decir que no se ha intentado todo".

Cazorla ha criticado que si no es por PP es por PSOE "pero siempre salen dañados los vecinos de Almería" y ha instado a que "asuman su responsabilidad, por vergüenza". "Por eso, pido que se persuada y se busque una solución con la Junta, ahora del mismo signo político, para que podamos llevar a buen puerto el proyecto".

PSOE, "CULPABLE" Y EL "BRAZO EJECUTOR, LA JUNTA"

La respuesta de la concejal de Fomento, Ana Martínez Labella, ha llegado tras defender la "buena gestión" del PP y atribuir la "culpa única y exclusivamente al PSOE, que ha boicoteado desde el principio el convenio porque no podían permitir que El Corte Inglés llegase a Almería con el PP".

"Ha sido un obstáculo y su brazo ejecutor ha sido la Junta, que ha castigado a los almerienses durante años ya que se negaron desde el minuto cero a que el convenio llegase a buen puerto y ahora hace demagogia, política de la mala, para ocultar la verdad: que si El Corte Inglés no está instalado hoy en Almería es por el PSOE no quiso", ha afirmado.

Martínez Labella ha reprochado, en esta línea, al portavoz de Ciudadanos que, entre 2015 y 2018, años "en los que fueron apoyo del gobierno de Susana Díaz", su presidente, Juan Marín, "no apretase las tuercas e insistido" en que se diera luz verde al PGOU de Almería y ha afirmado que el PP "ha hecho su trabajo, todo lo posible para que el convenio fructificase".

En este punto, se ha retrotraído al momento en el que ella y Cazorla compartían filas en GIAL y ha apuntado que las criticas del edil naranja "se deben a que no tomamos el camino que quería en 2007". "Ese año, en una reunión en Antequera (Málaga), el vicepresidente de la Junta nos ofreció desbloquear el asunto si desde GIAL hacíamos a Nono Amate (PSOE) alcalde y ud estaba a favor de ese acuerdo", ha dicho.

Sobre la rescisión, que ha salido adelante con 15 votos a favor y 11 abstenciones, el concejal de Vox, Francisco Rojas, ha señalado que evidencia "de forma flagrante las consecuencias de que primen las diferencias políticas vinculadas a intereses partidistas sobre el interés general" y ha pedido que se aborde "en toda su amplitud la crisis del comercio en al ciudad, no solo desde las subvenciones".

Por su parte, el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, ha criticado la "inacción" de la Junta andaluza y ha considerado que "se ha perdido una oportunidad histórica" que lastima la "creación de empleo y riqueza en la ciudad".