CSIF demana a Educació millores per a "evitar més errades" en l'adjudicació de les places de difícil cobertura

El sindicat ha sol·licitat aquest divendres per escrit que s'amplie el termini davant aquestes errades, mesura que l'administració educativa finalment ha adoptat, a més d'una millora de la plataforma.

CSIF recalca, en un comunicat, que aquesta situació "reverteix que hi haja alumnat que perda classes per no disposar de docent". De la mateixa manera, demana que les places no s'adjudiquen per sorteig, sinó que Conselleria realitze una "baremació exprés".

Els llocs de difícil cobertura són aquells de provisió voluntària que hagen quedat sense adjudicar en el procediment d'adjudicació contínua o els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l'adjudicació, normalment perquè s'han esgotat les borses d'eixes especialitats.

"PER MÈRIT I NO SORTEIG"

CSIF exigeix que el mèrit i la capacitat constituïsquen la forma d'accedir a una plaça de docent per la via de difícil cobertura i que no es faça per sorteig, com ocorre en l'actualitat, "que no és un procediment ni just ni objectiu per a desenvolupar una tasca de la importància de la docència".

En el seu lloc, el sindicat ha proposat a Conselleria "una baremació exprés telemàtica, amb comprovació de mèrits una vegada adjudicada la plaça per a verificar eixe barem". "L'atzar no pot decidir els futurs docents de la Comunitat Valenciana", conclou la central sindical.