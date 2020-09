À Punt radiografiarà el seu impacte "poble a poble" per a saber com es comporten els espectadors en funció de l'idioma

El resultat de les dos investigacions paral·leles dibuixarà un mapa que mostrarà l'impacte real de la radiotelevisió pública valenciana. L'objectiu és conéixer el nivell d'"afecte", l'actitud i el comportament dels teleespectadors en funció de l'idioma que utilitzen en la seua zona.

Són estudis qualitatius i quantitatius basats, com a mínim, en 12 grups de discussió i 2.500 enquestes telefòniques, a més d'un panell amb 200 enquestes diàries en internet per a saber quals són els programes que més agraden i els que menys, el motiu o els canals pels quals es consumeixen, informa l'ens en un comunicat.

Aquesta anàlisi també determinarà la percepció de la programació d'À Punt respecte a la competència, en oferir un espectre dels hàbits de consum dels mitjans de comunicació valencians (horaris, continguts, consum online o a la carta, mitjans tradicionals o nous) segons l'edat, el sexe, l'hàbitat i l'idioma.

Com la resta de radiotelevisions públiques que conformen la Forta, RTVE o els canals privats, la valenciana pretén disposar d'un treball de camp sòlid que detecte nous hàbits, motivacions i valors de consum dels espectadors per a satisfer-los, orientant les seues línies estratègiques de programació i continguts.

L'ens explica que recorre a aquestes investigacions exhaustives perquè aquesta informació detallada no arriba per mitjà d'informes convencionals com els quals fa l'Estudi General de Mitjans (EGM) o l'empresa Kantar Mèdia.

En concret, els plecs consten de dos parts: un de 60.000 euros com a màxim i un altre de 85.000 euros que seria prorrogable, si és el cas, a un segon any. Aquestes quantitats són màximes i obeeixen a preus de mercat, encara que no han de cobrir-se en la totalitat, ja que les empreses presentaran les ofertes en funció de la relació qualitat/preu i competiran per a ser les adjudicatàries.