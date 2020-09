Ábalos creu que el Corredor Mediterrani serà "definitivament" una "prioritat" en l'actual context de suport europeu

Ábalos ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans de comunicació durant la seua visita a Castelló per a firmar un protocol d'actuació per al desenvolupament de l'Agenda Urbana Espanyola entre la Secretaria General d'Agenda Urbana i Vivenda i l'Ajuntament.

El titular de Transports, que ha indicat que s'està intentant que l'AVE Madrid-Castelló es recupere "al més prompte possible", ha apuntat que, a més, hi ha una "gran oportunitat" per al Corredor Mediterrani.

"Crec que en aquest context que tenim de suport europeu el Corredor va a ser definitivament una prioritat i ens va a permetre arribar més enllà fins i tot dels objectius que teníem abans de la pandèmia", ha afegit.

Pel que fa a les obres del Corredor Mediterrani entre València i Castelló, Ábalos ha dit que la presidenta d'ADIF li ha traslladat el "bon avanç" de les mateixes i, per tant, "la previsió és complir amb l'anunciat", ha dit.

"Estem complint de moment amb totes les previsions i estem davant una gran oportunitat respecte als recursos perquè el Corredor Mediterrani perfectament encaixa en tots els alineaments que exigeix el fons de reconstrucció, per açò anem a seguir fent altres trams que estaven amb una altra previsió d'objectius", ha destacat el ministre.

"El Corredor mediterrani va a ser una prioritat absoluta d'aquest Govern i jo espere veure-ho culminat", ha sentenciat.