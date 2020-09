Oltra està convençuda que s'arribarà a un acord amb els MIR perquè "convé no defraudar-los"

Els MIR de la Comunitat Valenciana mantenen la convocatòria a l'espera de tornar a reunir-se la setmana vinent amb la Conselleria de Sanitat i debatre un esborrany de preacord que els serà remès en els pròxims dies.

Sobre aquest tema, Oltra ha explicat que coneix perfectament els motius pels quals han convocat aquesta parada, ja que es va reunir amb el comité de vaga, a petició d'aquests metges residents, perquè li explicaren les seues demandes en matèria de conciliació i d'igualtat. "Moltes peticions són raonable i arribaran a bon port", ha assenyalat.

Per açò, s'ha mostrat convençuda que s'arribarà a un acord "com no pot ser d'una altra manera" perquè MIR són mèdics "molt valuosos en formació" que "en general es deixen la pell i en la pandèmia més i convé que no els defraudem en els seus primers anys de formació".