Cvirus.- Marzà afirma que l'afectació en les aules per positius és "puntual" i "dins de la normalitat esperable"

El titular d'Educació ha asseverat que, tal com es va informar dilluns, a la Comunitat Valenciana van obrir "a ple rendiment" un 99,7 per cent dels centres educatius, una xifra que no ha variat significativament a final de setmana pel que el grau d'afectació en les aules es mou entre el 0,3 i el 0,4 per cent.

"Entra dins de la normalitat esperable que en les aules s'haja detectat algun positiu igual que en la resta de la societat", ha declarat Marzà, qui ha recalcat que tots els casos que s'han detectat fins al moment "venen de fora, és a dir, no s'han produït dins del centre".

El conseller s'ha mostrat convençut que eixa tendència es pot "consolidar" si es compleixen de manera estricta "totes les mesures de seguretat" previstes per als centres. Ha insistit que, "encara que el risc zero no existeix en cap espai de la vida", amb les mesures establides "els centres tenen pràcticament risc zero" i constitueixen el lloc "més segur dins dels espais de socialització".

El conseller ha recordat que totes les qüestions de salut i del rastreig que tenen a veure amb els menors estan a càrrec de les autoritats sanitàries i des d'Educació es comunica en el cas que hi haja algun tancament d'aula o centre.

En aquest sentit, ha manifestat que en aquests primers dies d'activitat escolar, amb una tornada al col·le escalonada, el tancament d'aules ha sigut "totalment puntual", tenint en compte que hi ha més de 47.000 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana "i estem parlant de cinc o sis".

"S'ESTÀ APLICANT EL PROTOCOL"

Vicent Marzà ha emfatitzat que "s'està aplicant el protocol en cadascun dels llocs on es detecten positius" i ha defès que és bo que s'òbriguen les escoles també per a afavorir la localització de casos que, "si no s'hagueren obert no s'hagueren detectat", ja que "hi ha més gent fent eixa detecció i rastrejos més ràpids".

Finalment, el responsable de política educativa del Consell s'ha mostrat "molt satisfet de com s'ha iniciat el curs" i ha tornat a agrair "el treball ingent" que està desenvolupant la comunitat educativa.

Al llarg de la primera setmana del curs 2020-2021 alguns centres han fet públiques incidències per possibles positius en docents o estudiants. Entre ells, el col·legi d'infantil i primària (CEIP) Els Germanells de la localitat valenciana de Rafelbunyol, on s'han confinat dos grups per dos positius en alumnes amb vinculació familiar.

Cal recordar que els grups d'alumnes de menor edat s'han dividit en grups de convivència estable -els anomenats grups bambolla- de fins a 20 estudiants i que el protocol contempla l'aïllament i la realització de proves quan sorgisca algun positiu en coronavirus.