Cvirus.- El Consell espera que el Govern done solució a treballadors amb xiquets confinats però no positius

Així ho ha assenyalat la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre la iniciativa de Cs per a exigir al Govern valencià una partida d'ajudes econòmiques destinades a treballadors que no puguen adaptar la seua feina al teletreball i que es vegen obligats a reduir la seua jornada laboral en cas que els seus fills hagen de guardar quarantena per coronavirus en el seu col·legi.

Ha remarcat que aquesta és una qüestió que depèn de la decisió del Govern central, on hi ha un debat entorn de si ha de ser tractada com baixa laboral per a atendre eixos xiquets, i si així ho acorda "ja no hi haurà molt més a dir des d'ací".

"Si ja ho fa qui és competent no necessitem duplicar", ha dit, i en cas contrari hauria de donar-se una solució imminent perquè el curs ja està en marxa, ha agregat.