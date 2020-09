El Consell confia que el Govern central pose al novembre sobre la taula un primer esborrany de reforma del finançament

Així ho ha afirmat la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple de l'Executiu valencià en ser preguntada sobre si manté la confiança en què el canvi del model puga dur-se a terme en un termini raonable atés que el pacte pel qual Compromís va recolzar la investidura de Pedro Sánchez contemplava que hi hauria un primer esborrany en huit mesos i s'ha complit aquest termini sense que hi haja document.

"Seguim tenint la confiança en el compromís de Pedro Sánchez de presentar al novembre un primer esbós del sistema de finançament", ha dit Oltra, qui ha posat en relleu que el país està patint una pandèmia i ha mostrat per açò "flexibilitat", sempre que es veja "el moviment, que es transita cap a un nou model de finançament".

Preguntada sobre el decret de romanents municipals que aquest dijous va tombar el Congrés, ha indicat que és una qüestió que no s'ha parlat en el si del Consell perquè no li afecta de forma directa i ha incidit que ja està derogat.

Respecte a si confia en la gestió que està realitzant la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assenyalat que el valencià és un govern "molt confiat" i eixa confiança és important per a avançar.

En tot cas, ha ressaltat la necessitat d'acabar "d'una vegada per sempre amb la nefasta era Montoro a nivell pressupostari i de lleis extraordinàriament lesives" per a fer polítiques de benestar per a les persones.

CONTENCIÓ QUALITATIVA DE LA DESPESA

Oltra creu que la contenció de la despesa no ha de realitzar-se en termes quantitatius, de volum, sinó qualitativament, "en què es gasten els diners, si en 'saraos' o en polítiques socials". "Estic segura que el Govern té per davant el repte de contenció qualitativa però amb suficiència quantitativa", ha afegit.

Així, davant la crida de l'oposició per a contindre la despesa en els Pressupostos de la Generalitat del 2021, ha indicat que si es té en compte eixa reflexió es pot compaginar que siguen expansius i al seu torn siguen de contenció. Però si l'oposició, ha dit, "segueix pensant que no toquen polítiques de benestar i servicis públics, que li l'expliquen a la ciutadania. No és el que està en el pacte de reconstrucció ni en la línia del Botànic".

Preguntada sobre si ha parlat amb el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, sobre el muntant o l'enfocament dels comptes, ha indicat que el pressupost s'està elaborant en aquests moments: "Les meues expectatives, totes. Els números, quan estiguen".