Por qué dar positivo por coronavirus no siempre significa estar infectado

La PCR, la prueba más común para detectar el coronavirus, tiene una gran sensibilidad. Tanta, que a veces podría estar arrojando positivos en personas que ya no están infectadas.

Según un estudio de la Universidad de Oxford recogido por la BBC, los tests podrían estar detectando fragmentos del virus que ya están muertos.

La mayoría de las personas permanecen infectadas alrededor de una semana, pero el diagnóstico puede seguir siendo positivo semanas después.

Carl Heneghan, uno de los autores del estudio, dice que en lugar de dar positivo o negativo, las pruebas deberían tener un límite, de manera que pequeñas cantidades de virus no den positivo.

Esta detección de virus muertos podría explicar, según Heneghan, por qué las hospitalizaciones se mantienen estables en países con una segunda ola de contagios muy alta.

Los científicos de Oxford analizaron 25 estudios, en los que tomaron las muestras positivas y observaron si el virus crecía, lo que se llama un 'cultivo viral'.

Según los investigadores, la PCR arroja un 'sí' o un 'no', pero no dice cuánto virus se detectó o si la infección está o no activa. Así, una persona con mucha carga viral y una persona con fragmentos de virus muerto dan el mismo resultado.

Si existiera una prueba que dijera si el virus está activo o no permitiría evitar cuarentenas innecesarias y arrojaría datos más fiables de la pandemia.