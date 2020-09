Zaragoza.- El PSOE insta a Azcón a que diga si es partidario de derogar la Ley Montoro sobre remanentes

Ranera ha arremetido contra la Ley Montoro, aprobada por PP y CiU, porque "confinó" los ahorros de todos los ayuntamientos, que son casi 16.000 millones de euros.

"Veremos qué vota el adalid del municipalismo", en alusión a Azcón en el pleno extraordinario de este lunes, porque se debatirá una petición del PSOE en la que se pide derogar la citada ley para lo que se precisa de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados al ser una ley orgánica, ha recordado.

En rueda de prensa, Ranera ha relatado que anteanoche el Ministerio de Hacienda llegó a ofrecer a los grupos parlamentarios que el 60 por ciento de los 5.000 millones (3.000 millones) se repartan entre todos los ayuntamientos tengan o no remanentes y por el criterio de población, lo que a Zaragoza supondría la llegada de 41 millones de euros, que se sumarían a los 22 millones de la partida de 400 millones de euros del transporte, que en total suman 63 millones.

Si además se devuelven los remanentes, se llegará a 71 millones y sino serán 63 millones. "Eso es lo que se negocio, pero a Zaragoza llegarán cero por la negociación de Azcón", le ha afeado.

Para Ranera es todo más grave porque no solo no se puede usar el fondo de 5.000 millones, ni los 400 millones del fondo de transporte ni el fondo europeos, sino que el real decreto "anulaba la regla de gasto de Montoro por la que los 40,5 millones de remanente de tesorería de 2019 solo pueden ser para pagar deuda a los bancos y no a proveedores o contratas".

En rueda de prensa ha resumido que el "éxito" de Azcón es cero euros a Zaragoza y 40,5 millones a los bancos y le ha instado a explicarlo a los autónomos y proveedores. "Ha condenando a los zaragozano a no recibir los 71 millones. Este es el sectarismo de Azcón que ha llevado a hacer seguidismo a Pablo Casado y su única propuesta es su carrera en Madrid".