Oltra explica que en la inspecció va detectar tracte degradant a Lliría però no com per a denunciar-ho a Fiscalia

Oltra, en una roda de premsa posterior a la reunió del ple del Consell, ha assenyalat sobre aquest tema que les quatre inspeccions realitzades al centre al 2019 van derivar en una proposta de sanció al juny de 174.000 euros a l'empresa en observar irregularitats tipificades com molt greus, com és donar un tracte degradant que afecte la dignitat dels residents. Així, s'havien observat usuaris que no estaven vestits o que estaven en postures corporals "inadequades".

No obstant açò, ha recalcat que els inspectors en aquestes visites no van poder "visualitzar" la "crueltat" del tracte gravat en un vídeo per una exempleada, per la qual cosa no van considerar que el cas havia de ser portat a l'àmbit del dret penal. "Si no s'haguera donat trasllat automàtic a Fiscalia", ha assenyalat.

Oltra, qui ha admès que ja hi ha familiars que han sol·licitat el trasllat, ha insistit que s'està a l'espera del que determine la nova investigació d'Inspecció per a adoptar les mesures corresponents sobre aquest centre.