De la Torre y Ciudadanos apelan a presunción de inocencia sobre Paradas Romero

De igual modo, la portavoz municipal del grupo Cs, Noelia Losada, ha incidido en que "lo único de lo que tengo conocimiento y se ha producido es una toma de declaración ayer a Paradas Romero y está a la espera de que le llame el juez y sepamos algo más, todo lo demás son conjeturas", ha sostenido

De la Torre, tras ser cuestionado por este hecho, ha señalado, además, que no habló con el gerente de Málaga Deportes y Eventos y tampoco contactó con él.

Ha afirmado, asimismo, que "siempre es bueno recordar que vivimos en un Estado de Derecho; España felizmente es una democracia, con su Constitución, un Estado de Derecho supone un respeto pleno al trabajo e investigación policial. Y al trabajo que pueda haber judicial si ha lugar". "Todo nuestro respeto a ese trabajo, como es lógico", ha apostillado.

De igual modo, el regidor de Málaga ha incidido en que en un Estado de Derecho "todos" tienen derecho a la presunción de inocencia.

Cuestionado, en concreto, sobre si está sobre la mesa la dimisión de Paradas Romero, De la Torre ha insistido en que, en este momento, "lo que procede es respetar el trabajo que se haga de investigación policial y, en su caso judicial, si ha lugar, y plantear y respetar la presunción de inocencia. No cabe más que eso", ha agregado.

Por último, sobre si cree que con estas noticias se puede dañar la imagen del Ayuntamiento o del equipo de gobierno, De la Torre ha insistido en que lo plantea "en los términos que lo hago, por ahora, no tiene que haber ningún daño, es evidente".

NOELIA LOSADA (CS)

Por su parte, la portavoz municipal del grupo Cs, Noelia Losada, ha insistido en que "lo que sabemos es que Paradas Romero acudió a declarar a dependencias policiales, quedó inmediatamente puesto en libertad", ha señalado, precisando que "estuvo una hora y media y el niega categóricamente los hechos".

Es más, ha incidido en que "se ha personado, ha mandado un escrito de personación al juzgado y está a la espera de poder ir a declarar por lo que ha mostrado su máxima colaboración".

Al respecto, ha agregado que cuando habló con él le trasladó "exactamente que fue a declarar a dependencias policiales, estuvo hora y media y lo que ha hecho es personarse para poder ir a declarar al juzgado y está a la espera de poder hacer esto". "Ha mostrado máxima disponibilidad, está deseando poder ir y responderá a las preguntas que le hagan y ver, exactamente, en qué consiste esto", ha agregado.

Por tanto, a juicio de Losada, "tenemos que esperar; ver que Paradas Romero pueda ir a declarar, ver exactamente que se pueda personar y de qué estamos hablando. Es que ahora mismo me parece muy precipitado hacer cualquier tipo de declaración más allá de la que he hecho".

Cuestionada si el gerente debe dimitir si se abre juicio oral finalmente, Losada ha incidido en que "ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando, hasta que el señor Paradas Romero no pueda ir con su abogado al juzgado y ver qué diligencias hay instruidas no podemos absolutamente hacer ninguna valoración porque todo son conjeturas y todo es desconocimiento y cuanto más hablemos de algo que no sabemos lo que es, nada ayuda".

Por último, sobre si le preocupa la imagen que pueda dar este hecho al grupo municipal naranja ha sostenido que "no me preocupa porque todavía no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido; no podemos aventurar nada más porque estamos en un estadio inicial de cualquier cosa, si es que la hay", ha concluido.