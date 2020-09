Cortés felicita a Enguita por nombramiento como nueva directora del IVAM y le ofrece su colaboración

Así lo ha comentado en declaraciones a los medios, tras la presentación de la intervención 'Plàtan-siesta (1970)' de Artur Heras en la explanada del IVAM, al ser preguntado por la futura directora de este espacio museístico, propuesta por la comisión responsable de las valoraciones del concurso internacional para la dirección del IVAM, y que está previsto que se incorpore a finales de mes.

Al respeto, Cortés ha señalado que el pasado lunes llamó a Enguita para felicitarla por su nombramiento y para ofrecerse "en todo lo que le pudiera ayudar".

Así, trasladó a su sucesora al frente del IVAM que "todo aquello en lo que yo pudiera ayudarle o colaborar para que el museo fuera cada día mejor o estuviera mejor, no solamente es que no tenía ningún problema, sino que me ofrecí a ello", ha asegurado.

José Miguel G. Cortés dejará pues la dirección del IVAM tras casi seis años en el cargo a finales de septiembre, cuando está previsto que entre Nuria Enguita.