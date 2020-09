Compromís urge a Sánchez a negociar un nuevo decreto de remanentes y recuerda que le necesita para los Presupuestos

La coalición valenciana cree que el nuevo decreto podría salir en el Consejo de Ministros del próximo martes si el PSOE mueve ficha, con el apoyo de la "inmensa mayoría" del Congreso, después de que el pleno rechazara este jueves convalidar el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión de los remanentes municipales al Estado.

En rueda de prensa junto al alcalde de València, Joan Ribó, Baldoví ha tachado de "profundamente indecente" que se intente hacer creer que no hay una segunda oportunidad para el decreto y ha criticado la manera en la que se fraguó. "Podría estar en el manual de las malas negociaciones", ha aseverado, con conversaciones el miércoles por la noche tras el inicio de la votación telemática.

Sin intentar "buscar culpables" de la derrota del decreto, ha manifestado el "cabreo lógico" de Compromís y ha defendido su voto en contra, al igual que otros 14 partidos como el BNG o el PNV. "Que respete el PSOE lo que dice nuestra conciencia", ha recalcado para recordar la postura de los socialistas en torno a la comisión de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I.

Compromís, ha subrayado Baldoví, apoyó la moción de censura, la investidura y decretos como los del estado de alarma. Es más, ha recordado que este gobierno lleva ya dos años y tiene que abordar cuestiones como la regla de gasto, la reforma laboral o la 'ley mordaza'. "¿Más que buscar culpables, por qué no buscamos soluciones?", se ha preguntado con el objetivo de que el nuevo decreto contente a todos los partidos.

Y ha deslizado: "Cuando alguien hace algunas acusaciones, hay que recordarles que, sin Compromís, Pedro Sánchez no sé a qué se dedicaría hoy". También ha mostrado recortes de prensa de la ministra criticando la 'ley Montoro' cuando era consejera en Andalucía y de un documento del PSOE contra los límites al gasto de los ayuntamientos.

Como alcalde, Ribó ha insistido en que el decreto era "extraño" y logró poner de acuerdo en el 'no' a ayuntamientos de todos los colores políticos como los de València, Alicante y Castelló. "Las ciudades son Estado y merecen un trato digno", ha exclamado.

El objetivo, ha defendido, es que el 100% del fondo de emergencia que incluía el acuerdo se reparta con criterio poblacional, lo que para València "supondrá unos 85 millones de euros", y desvincularlo de los remanentes. Otra de sus peticiones es una aportación inmediata para las empresas municipales de transporte de todas las ciudades de España ante la caída de viajeros por el coronavirus.

RIBÓ PIDE CALMA AL PSPV

En clave política, Ribó ha instado al PSOE a reflexionar y encontrar una vía de diálogo tras este "error político clarísimo", además de recordar que no gobierna en mayoría absoluta. Aunque ha reconocido que no es una situación agradable para los socialistas, ha sostenido que "los movimientos de algunos partidos a posteriori se han debido a órdenes de dentro de la M-30".

Ante las críticas de la vicealcaldesa y líder del PSPV local, Sandra Gómez, el primer edil ha insistido en que es un "fracaso del Gobierno" y ha pedido tranquilidad, serenidad y "mucha calma". "Vamos a trabajar con la misma coordinación. Yo no me pondría nervioso, no es bueno, como tampoco alzar la voz", ha remachado.