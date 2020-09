El brote del centro Vitalia de Mairena suma 24 casos más y el de Mater et Magistra once nuevos contagios

Hasta este pasado jueves, el centro de personas mayores Vitalia de Mairena del Aljarafe sumaba 25 casos de contagio divididos entre cinco trabajadores y 20 residentes, dos de ellos ya fallecidos, pero el parte de este viernes arroja con relación a este brote un total de 49 casos de contagio confirmados, en concreto 40 residentes y nueve trabajadores. Este centro, recordémoslo, cuenta con 234 plazas, 180 de ellas concertadas con la Junta de Andalucía para personas en situación de dependencia.

En este centro, según ha informado la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias, Regina Serrano, se ha incorporado la asistencia directa e 'in situ' de facultativos del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte y del área de Medicina Interna del hospital comarcal del Aljarafe San Juan de Dios.

Según fuentes consultadas por Europa Press, esta residencia contaría en concreto con la asistencia de dos enfermeros en un turno de mañana, otros dos en un turno de tarde y uno para la noche.

En el caso de la residencia de personas con discapacidad Mater et Magistra, localizada también en Mairena, que hasta este pasado jueves sumaba 39 casos de contagio de Covid-19 divididos entre 28 residentes, dos de ellos ya fallecidos, y once trabajadores; el balance de este viernes arroja 50 casos confirmados, en concreto 28 residentes y 22 trabajadores. Ese decir que este brote ha sumado once casos más, todos ellos correspondientes a miembros de la plantilla.