Isabel Coixet inaugura por segunda vez el certamen con su último trabajo, 'Nieva en Benidorm'

La directora y guionista catalana recibirá además la Espiga de Honor del certamen, de la cual se le hará entrega en la gala de apertura que se celebrará el sábado 24 de octubre.

La película, que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial del certamen, está producida por El Deseo, de los hermanos Almodóvar, y protagonizada por Timothy Spall (Mr. Turner, Secretos y mentiras,) Sarita Chouldhury (Los juegos del hambre, La joven del agua), Carmen Machi (Ocho apellidos vascos, La puerta abierta), Ana Torrent (Tesis, Yoyes) y Pedro Casablanc (B, Mar de plástico).

'Nieva en Benidorm', thriller escrito y dirigido por la realizadora, tiene como protagonista a Peter Riordan, un hombre solitario, maniático y metódico, obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada en el banco de Manchester en el que ha trabajado toda su vida decide visitar a su hermano, Daniel, que vive en Benidorm.

A su llegada a la ciudad descubre que su hermano ha desaparecido y que era propietario de un club de burlesque donde trabaja Álex, una misteriosa mujer que ejerce una poderosa fascinación sobre él. Juntos, intentarán averiguar qué ha sido de Daniel, ayudados por una policía obsesionada por la presencia de la poeta y escritora británica Sylvia Plath, que estuvo en los años cincuenta en Benidorm para pasar su luna de miel.

El largometraje, que cuenta con la participación de RTVE, Movistar+ y ViacomCBS International Studios, así como la colaboración de la Benidorm Film Office, será distribuido por Bteam y su estreno en salas será el 13 de noviembre.

Con 'Nieva en Benidorm' Isabel Coixet inaugura por segunda vez el festival, como ya lo hiciera en el año 2017 con 'La librería', galardonada con los premios Goya 2018 a la mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.

Seminci ha contado con la presencia de la directora en otras ocasiones como en el año 2005, cuando realizó el spot que conmemoró sus 50 años, o en 2015, cuando ofreció una clase magistral y clausuró la 60 edición con su largometraje 'Nadie quiere la noche', que presentó junto a Juliette Binoche, protagonista del mismo y a quien el certamen otorgó su Espiga de Honor.

Galardonada el pasado 4 de septiembre con el Premio Nacional de Cinematografía, Isabel Coixet (Sant Adrià del Besós, Barcelona, 1960) obtuvo su primera candidatura a los Premios Goya en 1988, con su ópera prima 'Demasiado viejo para morir joven'.

En su filmografía destacan largos de ficción como 'Cosas que nunca te dije', 'A los que aman', 'Mi vida sin mí' (Goya al mejor guión adaptado en 2004), 'La vida secreta de las palabras' (Goya a la mejor dirección, película, guion original y dirección de producción en 2006 y Ariel a la Mejor película iberoamericana), 'Elegy', 'Mapa de los sonidos de Tokyo', 'Ayer no termina nunca', 'Another Me', 'Learning to Drive', 'Nadie quiere la noche' (Premio Goya a la mejor música original, vestuario, maquillaje y peluquería, y dirección de producción), 'La librería' o 'Elisa y Marcela'.

La prolífica carrera de Coixet abarca también el género documental, como ocurre con 'Invisibles', dedicado a la labor de Médicos Sin Fronteras y 'Escuchando al juez Garzón', ganadores de sendos Goya a la mejor película documental en 2007 y 2011; o 'Spain in a Day', un proyecto basado en imágenes grabadas por españoles anónimos. Además de participar en películas colectivas como '¡Hay motivo!' y 'Paris, je t'aime', recientemente ha dirigido su primera serie de ficción, 'Foodie Love'.