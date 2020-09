Pinto reúne este domingo a 900 personas para celebrar el Día del Chocolate en pleno repunte de covid-19 en Madrid

El chocolate es una de las señas de identidad de Pinto, una localidad del sur de Madrid que en 1866 acogió la fábrica La Colonial y que cada año celebra por todo lo alto para conseguir convertirse oficialmente en la Ciudad del Chocolate. Con ese objetivo, cada 13 de septiembre, día en que nació Roald Dalh, autor de Charlie y la fábrica de Cholocate, conmemora esta fecha y este año no ha querido suspender la cita pese al repunte de casos de coronavirus que sacude a la Comunidad de Madrid, y en especial a la zona sur de la región.

Con todo, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ha convocado a sus vecinos este próximo domingo, 13 de septiembre, en el Auditorio del Parque Municipal para repartir una merienda de pan con chocolate entre los más pequeños. En total espera reunir a 900 personas, aunque desde el Consistorio aseguran que se trata de un aforo reducido puesto que la capacidad del Auditorio es de 3.659 personas.

El Ayuntamiento ha compartido esta convocatoria en las redes sociales, donde muchos vecinos se han mostrado en contra de reunir a tanta gente en las circunstancias que vivimos, en referencia al coronavirus. "¿Pero de verdad os creéis que estamos como para celebraciones con la que está cayendo y la que va a caer? Haced el favor de cancelar semejante estupidez. No es el momento, encima ahora que acaban de abrir los colegios...", comenta una usuaria en Facebook. "De traca!!! Y luego los ambulatorios cerrados!!!", se queja otra. "Chicos....esto no procede de verdad... con la cantidad de casos que está volviendo a haber. Entiendo que es un empuje para Pinto y para empresas pinteñas. Yo soy de las que piensan que un virus no tiene que parar nuestra vida si seguimos las medidas adecuadas, pero organizar esto en esta época es de coña", escribe otra vecina.

📢🍫🥖Este domingo celebramos el #DíadelChocolate, al aire libre en el Auditorio del Parque Municipal, a partir de las 18:00 horas con los Dubby Kids. ¡Conoce el protocolo de seguridad anti COVID-19! Toda la info aquí: https://t.co/aKwQpPph4ipic.twitter.com/UG2Zg58QCW — aytopinto (@AytoPinto) September 9, 2020

El PP, principal partido de la oposición en Pinto con 7 concejales, dos menos que el PSOE, no se ha manifestado públicamente sobre este asunto. Sin embargo, fuentes populares han indicado a Efe que “cualquier evento social o cultural que se célebre en nuestro municipio debe contar con las máximas garantías sanitarias que hayan establecido las autoridades”, apuntando a que se trata de “una responsabilidad directa del equipo de gobierno”.

“La máxima prioridad debe de ser el aseguramiento de la salud de los pinteños”, han insistido desde el PP, que en ningún momento piden la cancelación del evento.

Por su parte, desde el consistorio aseguran que se adaptará la celebración a las circunstancias actuales, por lo que se organizará al aire libre y los asistentes deberán acudir con mascarillas. También se ofrecerá gel hidroalcohólico a la entrada y se tomará la temperatura antes de asignar los asientos de cada vecino, que estarán separados, según el Ayuntamiento, de otros grupos familiares. Sin embargo, tampoco esto convence a algunos vecinos, que se quejan de que los grupos particulares no pueden superar las 10 personas mientras que en esta "fiesta" pueden juntarse cerca de mil.