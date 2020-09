Marató València anuncia la celebració d'una prova d'elit "al més alt nivell" al 2020

La Marató València Trinidad Alfonso EDP celebrarà el pròxim 6 de desembre de 2020 una prova atlètica "al més alt nivell". L'organització, a càrrec de la SD Correcaminos i l'Ajuntament de València, anuncia que hi haurà una versió professional de la carrera de marató (Elit Edition) i que estarà acompanyada, a més, d'una prova de mitja marató.

Les dues cites tindran els objectius esportius "més ambiciosos, ja que es treballa en un conjunt d'atletes d'elit per a acostar-se als rècords del món de les dues distàncies", destaquen els seus impulsors en un comunicat.

La celebració d'aquesta Elit Edition serà possible gràcies al suport econòmic de l'empresari Juan Roig mitjançant la Fundació Trinidad Alfonso, que ell mateix presideix. La fundació, col·laboradora principal de les dues carreres, impulsa així la celebració d'aquesta doble cita d'elevat nivell dins de les estratègies de #EActíVateSport que ha posat en marxa per a promoure la reactivació dels esdeveniments esportius a València.

També, afigen, "la fidelitat mostrada pels patrocinadors i col·laboradors de la Marató i Mitja Marató València aquest 2020 ajudaran al fet que aquest esdeveniment tinga lloc amb l'objectiu de seguir exportant al món el nom de València".

Després de l'anunci de cancel·lació de la prova popular davant "la impossibilitat" de garantir la seguretat dels 30.000 participants inscrits per la crisi sanitària mundial provocada per la Covid-19, l'organització confirma la celebració d'aquesta versió elit per a un màxim de 300 corredors professionals de tot el món, que seran convidats i confirmats per l'equip de seleccionadors de la prova.

JJOO De Tòquio

A més de barallar per aconseguir les millors marques en les distàncies de marató i mitja marató, els atletes masculins i femenins buscaran a València Ciutat del Running la marca que els atorgue la possibilitat d'acudir als pròxims JJOO de Tòquio l'estiu del 2021.

Enguany, a causa de la crisi de la Covid-19, solament s'ha mantingut en el calendari internacional d'alt nivell la celebració de la Marató de Londres, que compleix 40 anys com la Marató València aquest 2020, i el Mundial de Mitja Marató a Polònia, les dues amb la participació únicament d'atletes professionals per motius sanitaris i de seguretat.

Amb els màxims controls sanitaris i la seguretat que exigeix un esdeveniment, València Ciutat del Running acollirà el gran esdeveniment atlètic en ruta d'enguany, amb prop de 250 corredors professionals de marató arribats de tot el món, entre els quals es troben els participants del programa d'elit MyBest42 a la caça de les mínimes olímpiques, a més d'un altre mig centenar d'atletes buscant les millors marques possibles en els 21.097,5 metres, en una prova que se celebrarà de forma paral·lela el mateix 6 de desembre, encara que sense coincidir al mateix temps en els carrers de la ciutat del running.

"Bambolla sanitària"

L'organització crearà una bambolla sanitària entorn de la prova i prendrà mesures excepcionals de seguretat per a garantir un gran espectacle esportiu amb el mínim risc sanitari. La prova comptarà amb el seu propi dispositiu mèdic, que inclourà el suport d'una consultoria externa per a recopilar totes les dades i garantir, si fora necessari, la traçabilitat dels passos d'atletes i persones implicades en l'organització de la carrera. A més, les proves se celebraran en un circuit reduït coordinat amb les autoritats locals, per a reduir l'afecció a la ciutat i el risc sanitari.