Sanitat prorroga set dies més les mesures excepcionals per a Benigànim

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha prorrogat durant set dies més les mesures excepcionals adoptades per al municipi de Benigànim (València) com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i després d'analitzar els informes epidemiològics sobre la incidència del virus.

La consellera, Ana Barceló, ha assenyalat que "continuaran estant vigents les mesures en el municipi una setmana més per a salvaguardar i protegir la salut de tots els veïns i veïnes i evitar la propagació del virus".

La titular de Sanitat ha ressaltat que "la situació epidemiològica ha millorat, encara que no prou com per a alçar les mesures adoptades per a la contenció i prevenció del virus".

D'aquesta manera, per mitjà d'una nova resolució, es torna a precisar que el confinament és perimetral a la població de Benigànim, permetent-se, en tot cas, la circulació de persones residents dins del municipi; s'estableix fins a un màxim de 10 persones en reunions de caràcter social o familiar i els actes de culte es realitzaran fins a un terç de la capacitat d'aquests llocs, sempre respectant les normes de seguretat d'ús de la mascareta i distanciament social.

La resolució entrarà en vigor a partir de les 00.00 hores de dimarts, detallen des de l'administració sanitària.