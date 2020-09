Las residencias de Mairena afectadas por brotes "evolucionan bien" y previsto el regreso de usuarios de Mater

En rueda de prensa, Regina Serrano ha dado cuenta de la situación de ambos centros asistenciales, a cuenta de los brotes de Covid-19 surgidos en los mismos.

Respecto al centro de personas mayores Vitalia de Mairena del Aljarafe, que suma 25 casos de contagio divididos entre cinco trabajadores y 20 residentes, dos de ellos ya fallecidos, ha explicado que facultativos del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte y del área de Medicina Interna del hospital comarcal del Aljarafe San Juan de Dios están "trabajando in situ" para hacer frente al brote, toda vez que varios de los ancianos infectados han sido trasladados al mencionado hospital por "criterio" médico.

Según fuentes consultadas por Europa Press, esta residencia contaría en concreto con la asistencia de dos enfermeros en un turno de mañana, otros dos en un turno de tarde y uno para la noche.

MATER ET MAGISTRA

En el caso de la residencia de personas con discapacidad Mater et Magistra, localizada también en Mairena y que suma 39 casos de contagio de Covid-19 divididos entre 28 residentes, dos de ellos ya fallecidos, y once trabajadores; Regina Serrano ha precisado que los usuarios de este centro no infectados están en una vivienda tutelada asociada a la residencia, mientras los residentes contagiados están hospitalizados.

"Algunos residentes que tienen criterio de alta (hospitalaria) van a volver a la residencia", que ha sido desinfectada, con el personal que ya ha pasado la cuarentena", que contará con equipos de protección individual (EPI)", ha manifestado Regina Serrano.

Así, la delegada territorial de la Consejería de Salud ha considerado que las comunidades de estos centros están "evolucionando bien" frente a los citados brotes.