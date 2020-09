Naix el Hub de comunitats energètiques locals de la Comunitat Valenciana per a impulsar el model de renovables

Junts han creat un espai comú per a impulsar les comunitats energètiques locals, on "compartir innovació, iniciatives, millorar els procediments administratius i impulsar aquest model energètic on les energies renovables prenen un protagonisme absolut municipi a municipi", assenyalen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Amb aquests objectius, el hub desenvoluparà accions de formació, informació, difusió i accés a finançament, liderant el moviment de les comunitats energètiques d'energies renovable a Espanya.

Les comunitats energètiques locals, expliquen, permeten l'intercanvi d'energia neta, entre ciutadans, entre comunitats de veïns, urbanitzacions, o comerços, una barata que afavoreix la sostenibilitat i l'accés a les energies netes de manera assequible.

En aquests moments hi ha quatre d'aquestes comunitats desenvolupant-se a la Comunitat Valenciana, en els municipis d'Albalat dels Sorells i de Canet d'en Berenguer, a càrrec de Sapiens Energia, i a Crevillent, a càrrec d'Enercoop; també en la pedania de Castellar Oliveral, impulsada per l'Ajuntament de València.

En les pròximes dates IVACE autoritzarà noves comunitats energètiques locals en més municipis de l'autonomia per a anar estenent aquest model participatiu, transparent i sostenible de generar energia de proximitat per a la ciutadania.