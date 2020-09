Jesús Vázquez: "Cuando me llamaron para 'MYHYV' pensé que era para hacerme un ERTE"

El nuevo Mujeres y Hombres y Viceversa regresa a Cuatro este lunes (13.10 h) completamente renovado y con Jesús Vázquez como nuevo presentador, aunque cuando se lo ofrecieron "fue un susto antes de una alegría".

El presentador estaba grabando con Bertín Osborne el programa Mi Casa es la Tuya cuando recibió una llamada de Paolo Vasile, máximo responsable de Mediaset. "Me dijo que necesitaba hacer una videollamada urgente", rememoraba el presentador.

"Estabamos en todo el proceso de la pandemia, con los ERTES por todos lados y cuando colgué le dije a mi marido: creo que el ERTE me lo van a hacer a mí, que me van a congelar el sueldo, porque no podía ser que estuviera cobrando y sin hacer programa", revelaba Jesús Vázquez durante la presentación del reality.

"He pasado de pensar que me iban a poner en ERTE a estar pluriempleado", decía bromeando, pues ahora coincide en MYHYV y en Idol Kids.

El programa de citas de Cuatro regresa completamente renovado y siendo más un reality que un dating-show, en buena parte por culpa de la pandemia, pues todos los participantes, tronistas y pretendientes, convivirán aislados en una misma casa.

En esa vivienda, un chalet con amplias instalaciones, habrá tres zonas: una para los tronistas, otro para los pretendientes y zonas comunes.

"Si un pretendiente por la noche se cuela en otra zona o quedan en secreto... no vamos a tener policía en cada habitación vigilándoles… estoy deseando que pasen cosas", decía Jesús Vázquez.

“Ahora ligan, pero conviven, así que aunque les haya ido mal una cita, luego se tienen que ver en la cena, eso abre mucho las posibilidades”, hacía ver sobre la nueva dimámica.

Por lo pronto, "el primer encuentro con sus pretendientes va a ser a ciegas, sólo se van a escuchar y a raíz de eso elegirán", explicaba el presentador.

El perfil de los participantes también se ha abierto. "Es gente más diferente, incluso en el aspecto, que no se había planteado ir a la tele", avanza Vázquez, "son chicos y chicas guapas jóvenes, pero no llevan ese tupé que ahora lleva todo el mundo", explica.

También, de entre las 1.500 personas que se han presentado al casting han querido buscar gente que no esté resabiada: "Nos pueden engañar, pero el casting de este año estamos intentando buscar un perfil que va más allá de buscar un hueco en la tele y hacer otros programas. Son gente con un rumbo en la vida, que tienen un trabajo, otras ocupaciones y que nos han convencido que buscan de verdad el amor", decía ilusionado el presentador.