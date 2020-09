Javi Martín ('Caiga quien caiga') habla en 'La hora de La 1' de su intento de suicidio: "Quiero contar que se puede salir"

Javier Martín ha entrado este viernes en La hora de La 1 y ha confesado que intentó suicidarse en 2011. Con esta sorprendente declaración, el presentador que estuvo al frente de Caiga quien caiga en su primera etapa en 1996 junto al Gran Wyoming, ha querido derribar tabúes y pedir que se invierta más en salud mental.

El también actor, que actualmente se encuentra recuperado y feliz, contó el pasado miércoles en unas jornadas organizadas por la Asociación La Barandilla que en 2011 cayó en una depresión y le diagnosticaron un trastorno bipolar. "Un día en el salón de mi casa, una voz interior me dijo: 'Tírate por la ventana'. Me empecé a dar manotazos en la cabeza. Pero no se fue", confesó, según recogió El Mundo. "Viví constantemente durante meses con ese pensamiento en la cabeza. Hasta que un día me apoyé en la barandilla de mi terraza inclinado para tirarme...".

El intérprete, aunque le ha costado decirlo públicamente, ha intervenido en La hora de La 1 y ha asegurado que quería hacerlo por si pudiera ayudar a alguien en su situación. "Quería contarle a la gente que se puede salir", ha comentado.

"Cuando me sucedió, estaba tan hundido y tenía tal sufrimiento, angustia y depresión, que yo no creía que se pudiera salir", ha añadido. "Por ello, hay que pedir ayuda y ponerse en manos de profesionales".

"Es un tema tabú porque realmente el entorno de la persona que se ha suicidado o lo ha intentado siente que ha fracasado, es un fracaso de la sociedad y, sobre todo, de los políticos", ha opinado, pidiendo más intervención política. "Son 3.600 personas las que se suicidan en España al año, 10 suicidios al día, se necesita que los medios se impliquen".

Se puede pensar que los medios no deben "hablar de ello por el efecto llamada", pero Martín ha afirmado que no está de acuerdo, porque cuando se "habla del problema se habla de la solución" y hay que "normalizarlo".

"Hay que invertir en salud mental [...] Cuando yo salí, tenía todavía ideas suicidas y en la seguridad social me dieron cita para dos meses", ha confesado, explicando que en ese tiempo se podría haber suicidado, pero recurrió a tratamientos privados.

Según ha revelado, hay un teléfono de ayuda contra el suicido, el 911 385 385, pero no está creado por ninguna entidad pública, sino que está creado por la Asociación La Barandilla.

Además, Javier Martín ha asegurado que es importante estar atento a "ciertas señales, frases que, si se escuchan, se pueden detectar problemas de depresión" en las personas.