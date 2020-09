Gómez dice que su departamento sancionará si no se cumple la ley de Residuos y reconoce el esfuerzo del comercio

20M EP

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha manifestado este viernes que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) favorable a la ley foral de Residuos, la ley sigue en vigor y "desde enero de este año no se pueden dispensar (ni de forma gratuita ni cobrándolas) bolsas de plástico que no sean compostables". Ha manifestado que el departamento ejercerá la labor sancionadora que le compete en caso de detectar que no se hace así.