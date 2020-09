El alcalde de Totana pide posponer el inicio del curso ante la "preocupante" situación del municipio

"La situación desde que finalizó el confinamiento va agravándose con cifras muy preocupantes", ha dicho Cánovas en un vídeo emitido por el Consistorio a través de sus redes sociales.

Según el regidor, desde la Administración local se ha hecho "un esfuerzo importante" para preparar la vuelta a las aulas, aunque su opinión es que "los colegios no deberían abrirse de la forma que está planteada el próximo lunes", 14 de septiembre.

Así, desde el Ayuntamiento "queremos hacernos eco de lo que piensa la mayoría de los padres y las madres sobre la apertura de los colegios en las circunstancias que se tienen planificadas", ha recalcado.

Cánovas ha indicado que "lógicamente" la decisión corresponde a la Consejería de Educación, pero "también es muy determinante lo que piense Salud Pública" respecto a un municipio que registra unas cifras como las de Totana, con 800 personas en aislamiento por haber dado positivo en las pruebas o haber estado en contacto con algún afectado.

"No es una cuestión de fuerzas de seguridad, esto es una responsabilidad de todos, individual y compartida", ha apuntado, tras insistir que "si los vecinos no tenemos claro que estamos ante una situación de emergencia no vamos a ningún sitio".

Ha explicado que en el municipio existen dos espacios donde las familias con casos positivos pueden pasar el periodo de aislamiento, ambos gestionados por el Ayuntamiento, y que también se están buscando voluntarios para ayudar en las labores de rastreo.

Para ello, han pedido la colaboración de ONG que trabajan en Totana y funcionarios que quieran, tras someterse a un curso formativo, apoyar en este trabajo de seguimiento para "frenar esta pandemia que es muy preocupante", frente a la que ha pedido "mucha responsabilidad".