Cs C-LM mantendrá su PNL para pedir a Page que actúe si Sánchez insiste en "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata.

"La mantendremos porque no nos fiamos de que el presidente del Gobierno no vuelva a intentarlo", ha añadido, no descartando incluso proponer acudir a la vía judicial si es necesario para proteger la autonomía de la independencia de los municipios y los ahorros de los vecinos.

Por otro lado, ha mostrado su gran satisfacción porque el "plan de Sánchez para expropiar los ahorros de los municipios y de los vecinos de nuestros pueblos fracasara en el Congreso de los Diputados con una derrota sin paliativos".

Para el diputado regional de Ciudadanos el presidente del Gobierno debería hacer "examen de conciencia porque lo que le han dicho el resto de fuerzas políticas es que no se pueden expropiar unos ahorros que en realidad son de los vecinos con el pago de impuestos y que han aceptado renunciar a servicios públicos para sanear las cuentas municipales y tener un colchón".