Mariano Rajoy, preguntado por la Operación Kitchen: “Yo no soy ya un personaje público”

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoyno ha querido realizar ningún comentario sobre la denominada Operación Kitchen cuando una periodista de El País le ha preguntado en un encuentro casual en una cafetería del centro de Madrid por su implicación en la trama urdida desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas.

"No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido”, le dijo Rajoy a la periodista. “Yo no soy un personaje público, ya no”, añadió el exdirigente popular, quien en la época investigada, 2013 y 2014, era jefe del Ejecutivo y líder del PP.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional vincula con el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas dentro de la operación Kitchen a Mariano Rajoy, al que se cita con el mote de 'Asturiano', que es el que utilizaban los agentes supuestamente concertados con el excomisario José Manuel Villarejo, según ha acreditado la investigación judicial.

El informe está fechado el 29 de octubre de 2018 y se remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6. En el mismo se analizan los "proyectos" de Villarejo, encarcelado desde su detención en noviembre de 2017, en especial por ser la persona que se encargó "del manejo como informador" de Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia de Bárcenas.

"Pese a que la finalidad de la operación denominada 'Kitchen' o 'Cocina' se define en la nota intervenida en la carpeta 'kit' como la 'localización de documentos del objetivo'", dicen los policías en referencia a Bárcenas, "se colige que, en realidad, se trataría de una operación encaminada a la localización de esos documentos archivos de audios comprometedores".

Asuntos Internos sostiene que la operación tuvo un "resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad", en referencia a Francisco Martínez, y añade entre paréntesis: "Con conocimiento del 'Asturiano' y del 'Largo'".

La investigación, en la que se ha imputado a Francisco Martínez y su superior, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, además de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, ha determinado que los policías que operaban junto a Villarejo llamaban 'Asturiano' a Mariano Rajoy (el otro sobrenombre era 'Barbas'). Por su parte, 'El Largo' es el mote del abogado Javier Iglesias Redondo.

"Las informaciones son preocupantes"

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que las últimas informaciones sobre la 'operación Kitchen' son "preocupantes" y ha asegurado que el partido no puede "no asumir" lo "ocurrido".

En una entrevista en esRadio, Almeida ha señalado que el PP no puede desligarse de su trayectoria pero tampoco puede "asumir" que el PSOE y Podemos pretendan deslegitimarlos como "principal fuerza de oposición" para dejarles "fuera de juego".

"Por ahí no vamos a pasar ni lo vamos a permitir", ha advertido el portavoz 'popular', que ha pedido dejar a los jueces trabajar y al Estado de derecho que "haga lo que tiene que hacer". Así, ha pedido a la Fiscalía que se guíe por los criterios de "objetividad e imparcialidad".

En esta línea, Almeida ha señalado que el PP está preparado para "lo que tenga que salir", aunque ha criticado que el Gobierno trate de "utilizar" la Kitchen como un elemento contra su partido y no para "desentrañar lo ocurrido".