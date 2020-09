Los partidos independentistas piden en la ofrenda floral de la Diada una jornada "reivindicativa" y libertad para los presos

Los partidos independentistas catalanes han aprovechado este viernes la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en la Diada, que debido a la Covid-19 se ha hecho sin público y sin la banda de música que interpretaba 'Els Segadors', para pedir una jornada de protesta a pesar de la pandemia, así como la libertad de los políticos presos. El acto ha contado también con la presencia de representantes de las demás formaciones catalanas, a excepción de Cs, PP y CUP.

Torrent reclama que sea "la última Diada con presos"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido al Gobierno que afronte el conflicto catalán para buscar una solución y lograr que este año sea "la última Diada con presos y exiliados".

En declaraciones a los medios tras la tradicional ofrenda floral, ha acusado al Gobierno de no tener voluntad de resolver el conflicto y de estar "acomplejado por la presión de la extrema derecha", y ha insistido en una solución democrática basada en la amnistía y la autodeterminación.

Torrent considera que esta Diada llega con un doble reto: el de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus -que cree que se debe combatir poniendo la vida en el centro y rehuyendo de los errores del pasado- y el de la "crisis democrática".

Budó llama a una jornada reivindicativa

La consellera de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha llamado a celebrar la Diada de forma reivindicativa porque "sigue habiendo represión", pero siguiendo las medidas de seguridad que recomiendan los técnicos sanitarios por la pandemia de Covid-19.

Budó ha estado acompañada solo del presidente del Govern, Quim Torra, y del vicepresidente, Pere Aragonès, y no de todo el Ejecutivo, como es habitual.

La consellera ha destacado el pequeño formato por el que se ha optado desde los diferentes actores en los actos de conmemoración, ha lamentado que en esta ocasión no haya una gran manifestación independentista para poder arrojar una cifra de personas que respalda el proyecto, pero ha insistido en que la forma no resta importancia a la reivindicación, porque "se necesita una respuesta al conflicto político que no puede pasar por la judicialización y debe pasar por la amnistía y el derecho a la autodeterminación".

Bonvehí reivindica al PDeCAT como la "centralidad del independentismo"

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha reivindicado a su partido como la "centralidad del independentismo", desde la que asegura que trabajarán para la recuperación económica y social tras la pandemia, y para avanzar en el proceso soberanista.

Ha afirmado que el PDeCAT pretende colaborar con el resto de partidos siendo "propositivo y positivo para hacer avanzar en todos los aspectos".

Bonvehí (que ha comparecido junto a la exconsellera de la Generalitat Àngels Chacón y ha hecho la ofrenda también junto al portavoz adjunto del PNV en el Congreso, Mikel Legarda) ha tenido también un recuerdo para los presos soberanistas y los dirigentes independentistas en el extranjero.

Artadi pide un "momento de reflexión" para el independentismo

La vicepresidenta de JxCat y concejal en Barcelona, Elsa Artadi, ha pedido que la Diada de este año -marcada por el coronavirus- sirva como "momento de reflexión" para los independentistas sobre la estrategia a seguir, con unidad y propuestas concretas.

Ha reclamado un "cambio respecto a aquellos años de reproches y desavenencias" para avanzar hacia la independencia.

Y ha defendido que esta debe ser "una Diada tan reivindicativa como la de los últimos años, que cambia en la forma a causa de la pandemia y que tiene que ser responsable, pero que no cambia en el fondo".

Colau pide una festividad sin aglomeraciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido celebrar la Diada de este año sin grandes manifestaciones ni aglomeraciones, para evitar contagios de coronavirus: "Hagamos de esta Diada un día de cuidados, de coger fuerzas".

Ha afirmado que, en estas circunstancias, el festivo es una "oportunidad para estar con los seres queridos".

Y ha apelado al espíritu de cooperación y solidaridad ciudadana: "Estamos atravesando un momento muy difícil: una pandemia, una crisis sanitaria que implica también una crisis social y económica".

Iceta pide una nueva ley de memoria democrática

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que "el mejor homenaje" a la figura del expresidente catalán Lluís Companys, fusilado por el franquismo, será la aprobación en España de una nueva ley de memoria democrática.

"Se ha producido a lo largo del tiempo (...) una reivindicación de la figura del president Companys y de la injusticia suprema que constituyó un juicio farsa y su fusilamiento. Todos los homenajes son buenos, pero el gran homenaje será la aprobación de una nueva ley de memoria democrática", ha dicho.

Iceta ha realizado estas declaraciones tras participar en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en Barcelona junto a la líder parlamentaria de los socialistas catalanes, Eva Granados, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín.

En su discurso institucional de ayer jueves, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, instó al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "pedir disculpas por la persecución, detención y fusilamiento" del expresident Lluís Companys.

Más allá de esta cuestión, Iceta ha pedido que cada uno celebre la Diada "a su manera", pero que se trabaje para buscar el consenso y la unidad entre los catalanes para afrontar la crisis económica y social derivada de la COVID-19.

Mena (comuns) apela a los "consensos del catalanismo"

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha apelado a los "grandes consensos del catalanismo" para dar una alternativa al Govern, con el objetivo de que la Diada de este año sea la primera de la reconstrucción de Catalunya tras la pandemia.

Ha lamentado que la pandemia ha llegado con "el peor gobierno en el peor momento posible", por lo que defiende trabajar para una reconstrucción que aporte más democracia, la libertad de los presos, más soberanía y una recuperación económica y social.

Preguntado por la petición del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que el Gobierno pida disculpas de manera pública por el fusilamiento del expresidente Lluís Companys, ha contestado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está trabajando para "limpiar de franquismo en las instituciones españolas".

Carrizosa (Cs) afirma que el Govern "excluye" a más de media Cataluña

El líder de la oposición en Catalunya, Carlos Carrizosa (Cs), ha acusado al Govern de la Generalitat de "excluir a más de media Catalunya de un día que debería ser de todos".

Así lo ha plasmado en un vídeo publicado por la formación este viernes en el cual ha insistido en que "millones de catalanes no pueden celebrar nada".

Ha criticado que "el Govern impone restricciones sanitarias a ciudadanos de a pie, mientras deja que la ANC convoque a decenas de miles de personas" pese a que los expertos lo desaconsejan, añade.

Por eso, ha argumentado que "la mayor parte de la población se siente desemparada por la escasa responsabilidad del Govern" y que el ejecutivo de Torra es, a su entender, un foco de problemas.

"Tiendo la mano a las fuerzas moderadas y sensatas para que recuperemos la fraternidad entre todos los catalanes, los vínculos afectivos con el resto de España, el respeto y la admiración que siempre ha suscitado Catalunya", ha concluido.

El PPC reclama elecciones

El secretario general PPC, Daniel Serrano, ha reclamado que se convoquen elecciones en el Parlament tan pronto como la situación de la Covid-19 lo permita.

Serrano ha defendido que hay que formar un Govern "libre de populismos" que tenga como prioridades la recuperación económica y la reconciliación entre catalanes.

"Abrimos una nueva etapa de libertad, concordia y buen gobierno para reforzar el sistema sanitario y garantizar la mejor educación", ha añadido.

Según el secretario general de los populares, ahora hay el "peor gobierno en el peor momento" y se trata de un ejecutivo "hostil" para la mayoría de catalanes. "La Generalitat está dominada por la mala gestión y por el espectáculo de la confrontación interna", ha concluido.

La CUP se manifestará

Los representantes de la CUP participarán al final de la tarde en la manifestación "estática" de la Esquerra Independentista en el paseo Lluís Companys.