Els MIR mantenen la vaga després de 53 dies, a l'espera de la proposta de Sanitat

En un comunicat, el comité de vaga destaca que en la reunió del passat dimarts amb el departament d'Ana Barceló van arribar a "alguns punts d'acord" després de més de 4,5 hores, en reconéixer-los la seua capacitat per a arribar a acords laborals vinculants.

Els residents destaquen que van coincidir en la conciliació familiar i el respecte a la legislació vigent, però adverteixen que amb aquestes millores seguirien en una situació "molt precària", per la qual cosa volen seguir amb la vaga.

De moment, recorden que porten més de 50 dies en aquesta situació després de realitzar el preavís el 10 de juliol i que "solament" s'han reunit en dos ocasions amb Conselleria de forma oficial. La primera va tindre lloc el 31 de juliol, quan els "va negar rotundament" la legitimitat per a negociar com a comité i va anunciar la creació d'un fòrum autonòmic on elevar les seues propostes.

Els MIR també subratllen que Sanitat "va prometre" que se'ls citaria a una altra trobada si enviaven un document de treball amb les reivindicacions més elaborades, una cita que "no va arribar" encara que van remetre les peticions. Després d'açò, el Sindicat Mèdic CESM-CV -convocant de la vaga- va interposar una denúncia contra la Conselleria per vulneració del dret fonamental a vaga, admesa a tràmit l'1 de setembre.

Finalment, en la reunió del 8 de setembre, els residents reconeixen que Sanitat va acceptar la creació d'un òrgan supervisor que vetle pel compliment de la legislació. "La lliurança després d'una guàrdia de 24 hores ja està contemplada en la llei, però quan s'incompleix sistemàticament en massa hospitals, la nostra empresa, la Conselleria, ha de prendre partit", defenen.

Segons el col·lectiu, la Generalitat també va concedir fixar un màxim de guàrdies mensuals menor a l'establit a nivell estatal, la reducció de guàrdies en casos de conciliació familiar i que quan es realitze una guàrdia un diumenge o festiu es genere un dia lliure addicional, com té concedit el personal estatuari.

No obstant açò, denuncien, "no accepten cap mesura retributiva ni tampoc formativa". "Els hem fet saber que sense aquestes millores no anem a desconvocar la vaga", insisteixen els MIR, en veure postures "molt allunyades" en matèria de salari i formació.

FORMACIÓ, SUBSTITUCIONS I DIETES

Les seues peticions passen perquè Sanitat estudia millores en la supervisió i els concedisca més dies per a formació per a anar a congressos, màsters necessaris per a la seua especialització i realitzar les hores de cursos que els "exigeixen".

També demanen que revise la substitució entre residents quan un d'aquests emmalaltisca o tinga una falta justificada, la qual cosa "implica realitzar més hores de les acordades". Pel que fa a la recuperació del pagament de les dietes de restauració per als qui realitzen guàrdies en atenció primària, uns 12 euros per guàrdia, "tampoc han pogut confirmar gens".

"És com admetre que per a ells sí som personal estructural. No ens volen donar més dies per a formació ni respectar que el motiu de fer guàrdies és formatiu, i açò és perquè ens necessiten per a cobrir els buits dels especialistes que no tenen. No obstant açò, per a pagar-nos sí que som personal 'en pràctiques'? En massa ocasions treballem com qualsevol adjunt", asseveren.

Per tot açò, el comité de vaga dels MIR espera que aquesta situació no s'allargue molt més: "La Covid cada dia està més present en els nostres hospitals i centres de salut i necessitem tornar a ells amb garanties. O cuidem dels qui cuiden o fracassarem com a societat".