Investigat un home d'Orpesa per estafar més de 7.000 euros en el lloguer d'apartaments

Iniciada la corresponent investigació en unió d'altres tècniques, els guàrdies civils van aconseguir identificar al suposat autor, una persona que posseeix nombrosos antecedents per fets de característiques similars i que utilitzava sempre el mateix 'modus operandi'.

Per a cometre les estafes oferia en diferents pàgines web d'anuncisvivendes en lloguer en diverses ciutats del territori nacional -Gran Canària, Màlaga, Navarra i Illes Balears-. Sol·licitava als interessats un avançament per transferència bancària en concepte de reserva de l'immoble i, una vegada rebut els diners, no tornava a tindre contacte amb la víctima.

Per a donar més credibilitat a la seua estratègia enviava fotografies de Documents Nacionals d'Identitat d'altres persones, per les quals es feia passar. El total dels diners defraudats ascendeix a més de 7.000 euros.

Per tot açò es va procedir a la seua investigació pels suposats delictes d'estafa i usurpació d'identitat. Les diligències instruïdes han sigut entregades en el Jutjat d'Instrucció número 3 de Castelló.