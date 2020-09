Els preus es mantenen en el mes d'agost a la Comunitat Valenciana

En tot el país, l'IPC tampoc va experimentar variació a l'agost en relació al mes anterior, però va elevar una dècima la seua taxa interanual, fins al -0,5% davant del -0,6% de juliol, hagut de principalment a l'encariment de l'electricitat.

En la regió, els preus es van mantindre en transport; oci i cultura; i ensenyament. Pel seu costat, van retrocedir en alguns sectors com vestit i calçat (-1,2%); begudes alcohòliques i tabac (-0,2); aliments i begudes no alcohòliques (-0,1); i mobles i articles de llar (-0,1%).

Davant d'açò, a l'agost van augmentar els preus en hotels, cafés i restaurants (0,2%); vivenda (0,2); parament, medicina i altres (0,2); comunicacions (0,2); i sanitat i altres béns i servicis (0,2%).

DADES NACIONALS

A Espanya, amb l'avanç d'una dècima, l'IPC interanual torna als ascensos després d'haver retrocedit al juliol tres dècimes. Amb la dada d'agost, la inflació encadena cinc mesos en taxes negatives.

La inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, va disminuir dos dècimes, fins al 0,4%.

L'INE ha explicat que després de la fi de l'estat d'alarma tots els productes de l'IPC estan disponibles per a la seua adquisició per les llars.

Per tant, en l'IPC d'agost contínua la recollida presencial dels preus, mantenint-se la recollida per mitjans telemàtics quan, per motius de seguretat sanitària, no ha sigut possible o convenient realitzar-la de manera presencial.

Els índexs dels grups especials de béns i servicis Covid-19, que durant aquests mesos han mostrat l'evolució dels productes més consumits per les llars durant la pandèmia, es continuen publicant per a permetre analitzar la situació després de la finalització de l'estat d'alarma.

Els preus dels productes del grup especial Béns Covid-19 van registrar una taxa anual de l'1,7% a l'agost, una dècima menys que el mes anterior. Per la seua banda, la variació anual dels Servicis Covid-19 va augmentar huit dècimes, fins al -2,1%.

Entre aquests béns i servicis destaca el comportament dels preus de l'electricitat, la taxa anual de la qual augmenta quasi cinc punts, i se situa en el 5,9% a l'agost.

En l'octau mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seua taxa interanual en el -0,6%, una dècima per sobre de la del mes de juliol.