¿Qué es y para qué sirve un doctorado?

"Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico, así se me tiene que llamar en España", explicaba este jueves Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ante el debate sobre si es correcto llamarle doctor.

Por lo tanto, Fernando Simón concluía que era médico, no doctor. Para conseguir el título de doctor es necesario estudiar un doctorado, que es el máximo nivel académico que se puede cursar en la universidad.

El título de doctor no tiene por qué estar vinculado a la medicina. En muchas ocasiones se confunde el término doctor con el de médico. De hecho, aunque se puede ser doctor en Medicina, también se puede conseguir el título de doctor en cualquier otra rama, por ejemplo, doctor en Historia o doctor en Derecho.

De este modo, el doctor es aquella persona que ha realizado un trabajo de investigación propia, que se denomina tesis doctoral, y gracias a la cual se consiguen los estudios superiores y el título de doctor.

¿Para qué sirve un doctorado?

El doctorado en una determinada rama puede estudiarse con el objetivo de conseguir un mayor nivel académico, lo que permite tener una mayor competencia en el mercado laboral a la hora de buscar trabajo.

De este modo, se abre un gran abanico de posibilidades. Hay quienes que lo estudian únicamente para convertirse en investigadores. También, aquellas personas que ya están formadas profesionalmente dentro de su rama de estudio y desean aumentar su conocimiento en ese campo o conseguir un mayor prestigio o reconocimiento, pueden estudiar un doctorado.

Por otro lado, el objetivo de muchos investigadores que ya tienen el doctorado es, sin duda, seguir las investigaciones y dedicarse al mundo de la docencia, es decir, convertirse en profesores de la universidad.