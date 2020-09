Un vecino de Villanueva de Algaidas gana La Paga de la ONCE con 3.000 euros al mes durante 25 años

ONCE

Matas es vendedor de la ONCE desde 2015 en Villanueva de Algaidas, al noreste de la provincia de Málaga, y en la localidad le conocen todos porque es uno de los dos vendedores que la organización cuenta en el municipio malagueño.

"No sé cuántas tilas he tenido que tomar para dormir", ha asegurado este viernes, mostrándose "encantado" por el premio repartido. "Yo lo pensaba y quería imaginármelo que iba a dar el premio, pero con La Paga y todo no, la verdad. Es una alegría muy grande para como está el panorama y el campo, porque aquí vive todo el mundo del campo", ha afirmado.

En total ha repartido 1.250.000 euros entre diez vecinos en el centro de la localidad, según ha informado la ONCE en un comunicado. A su juicio, la venta, con los condicionantes que marca la era COVID, ha cambiado y reconoce que es "más complicada".

"La gente no es la misma la que está en la calle, porque económicamente no están bien y porque aún hay miedo", pero, aun así, Matas confía en que el premio repartido entre sus vecinos sirva de estímulo. "Nosotros seguimos dando premios todos los días y repartiendo ilusión todos los días", ha concluido.

El sorteo de este jueves estaba dedicado al Centenario de la Coronación Canónica de la Patrona de Orihuela (Alicante) y ha repartido otros 210.000 euros en Cádiz, por lo que ha dejado 1.460.000 euros entre las provincias de Málaga y Cádiz, y ha llevado el resto de premios a Extremadura y Murcia.