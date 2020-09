Illa respalda las medidas de Ayuso: "Son las correctas y hago un llamamiento a la ciudadanía para cumplirlas"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido este viernes en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de las numerosas críticas que está recibiendo por la suavidad de sus medidas adoptadas en un momento en quela región es la que más casos diarios acumula. Illa ha afirmado de forma rotunda que las restricciones aprobadas "son las correctas y hago un llamamiento a la ciudadanía para cumplirlas".

En este sentido, ha recordado que estamos en un momento inestable de la pandemia donde las condiciones cambian en cuestión de semanas, por lo que hay que ir adaptando las medidas. Illa no ha querido ser alarmista sobre la Comunidad de Madrid y ha puesto como ejemplo de superación a Cataluña y Aragón, las dos comunidades que comenzaron con los primeros brotes tras la desescalada y cuya situación llegó a ser preocupante y ahora ya tienen controlados los casos. "Ya sabíamos que al incrementarse la movilidad habría un incremento de casos", ha defendido el ministro.

Pese al vertiginoso incremento de nuevos positivos registrados diariamente por su departamento, Illa ha negado que haya un colapso en la realización de pruebas PCR, aunque ha reconocido que "hay un esfuerzo importante en atención primaria" porque es lo que comporta la detección precoz.

Preguntado por la huelga de médicos de esta especialidad, que será a finales de septiembre, ha reconocido que son los que mayor carga de trabajo tienen en esta segunda oleada, mientras que en la primera fueron los hospitales quienes más esfuerzo tuvieron que realizar. Sin embargo, entiende que "pongan sobre la mesa cuestiones relativas a su situación laboral" y ha avanzado que estudiará cómo abordarlo con las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la vacuna, ha valorado con optimismo y normalidad el parón de la vacuna de Oxford por tratarse de un hecho "normal" en los estudios de las vacunas y ha avanzado que "la estrategia es tener un portfolio de siete vacunas porque nadie asegura que una sea la definitiva".

Illa no ha variado la previsión del Gobierno en cuanto a la fecha de la vacuna, y ha reiterado que se espera que llegue de cara a diciembre o enero para, eso sí, los grupos más vulnerables: "Ha habido un percance, lo que significa que el proceso funciona. Hay otras seis y vamos a ver como van las cosas de aquí al final de año o principios del año que viene". Sin embargo, no ha contradicho a la OMS, que no prevé una vacunación masiva antes de 2022.

En este sentido, ha descartado una "carrera" de las Comunidades Autónomas para adquirir la vacuna y ha asegurado que no se dará "ni entre las Comunidades ni en Europa. Las carreras en estos casos no son buenas".