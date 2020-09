Una comissió seguirà de prop l'avanç de la Covid-19 per les aigües residuals de València

L'Ajuntament de València i la Conselleria de Sanitat van acordar aquest dijous crear una “comissió mixta de seguiment” de les anàlisis que es fan de les aigües residuals d'aquesta ciutat. L'objectiu és detectar les zones de major incidència de la Covid-19 amb la finalitat de frenar l'expansió de la malaltia i tindre, amb previsió, coneixement de les àrees en les quals es poden donar nous casos.

Així ho va anunciar l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, després de la reunió que, al costat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va mantindre amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a tractar assumptes relacionats amb la pandèmia a València.

Igualment, Ribó va destacar que en aquesta cita la responsable autonòmica li va traslladar que el criteri per a la realització de proves PCR és fer-les “quan siga necessari” i no de manera massiva, i va subratllar que comparteix eixe criteri atenent el que s'ha dit per “les autoritats sanitàries”.

També amb la labor de rastrejar les infeccions per coronavirus en la Comunitat, aquest divendres començaran a treballar els 30 primers efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que col·laboren amb Salut Pública des de la base de Bétera. Les seues principals funcions són la identificació i control de “contactes estrets” d'infeccions confirmades amb la realització d'enquestes, “sempre” de “manera coordinada” amb Salut Pública, va informar la Generalitat.