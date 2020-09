Els accidents de patinets pugen tot i l'aturada del confinament

L'important creixement de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), en la seua majoria patinets elèctrics, paral·lel a l'impuls dels carrils bici pels quals circulen i a l'activació d'ajudes públiques per a adquirir-los, està provocant també un increment del nombre d'accidents que pateixen aquests dispositius.

Durant els huit primers mesos d'enguany, de gener a agost, la Policia Local de València ha registrat 268 sinistres amb VMP involucrats, enfront dels 227 del mateix període de 2019. Aquesta xifra revela un increment encara major de sinistres, atés que de març a maig la xifra de desplaçaments va caure en picat a conseqüència del confinament derivat de l'estat d'alarma per a frenar al coronavirus.

Segons aquestes dades, als quals ha tingut accés 20minutos, el tipus d'accident més comú entre els usuaris de patinets són les envestides, amb 112 registrades enguany. Aquestes es produeixen quan un vehicle colpeja contra un altre que està en marxa. Podrà ser contra la part central, l'anterior o la posterior.

A continuació figuren les caigudes dels VMP, amb 65, en les quals no hi ha contacte amb persones ni vehicles. En tercer lloc se situen els atropellaments de patinets a vianants, amb 25 casos registrats en l'estadística policial. Amb un número molt inferior consten altres tipus, com rascades (4), topetades frontals (4), abastades (3) i xocs (3), i la resta fins a completar la xifra total obeeix a casos que no es corresponen amb les modalitats anteriors.

D'altra banda, també estan augmentant els accidents entre cotxes i patinets, que quasi sempre acaben amb aquests últims com els més perjudicats i solen tindre com a escenari els encreuaments del carril bici amb el trànsit motoritzat o trams directament sense eix ciclista.

Sense anar més lluny, la nit del passat dilluns 7 de setembre, una jove de 26 anys que circulava en patinet va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova amb policontusions després de patir un accident amb un cotxe en l'avinguda de Campanar de València. Una altra jove de 22 anys va acabar en el mateix centre hospitalari i amb el mateix diagnòstic el 15 de juliol, després de patir idèntica sort en l'avinguda Nicasio Benlloch.

Són només dos exemples de la reguera de sinistres d'aquest tipus que registra periòdicament el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), que depén de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La pandèmia també pot influir a l'hora d'accelerar el creixement d'aquestes maneres de transport sostenible per a trajectes urbans. D'una banda, són unipersonals, la qual cosa augmenta la seua seguretat sanitària. D’una altra, les administracions estan apostant pel seu ús. La Generalitat, amb un recent pla d'ajudes públiques de fins a 75 euros per a la seua adquisició, i l'Ajuntament de València, amb la progressiva extensió dels eixos ciclistes, pels quals han de circular els patinets.

De fet, la ciutat compta des de fa una mica més d'un any amb una nova Ordenança de Mobilitat que fixa, com a norma general, l'obligatorietat de circular pels carrils bici i fa obligatori l'ús del casc com a element de seguretat. La Policia Local va començar a multar als usuaris de patinets al setembre de 2019, després d'una moratòria inicial, per diversos motius: per no portar casc, per circular per zones prohibides o per fer-ho portant els auriculars posats.