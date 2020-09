Fernando Simón aclara la polémica por denominarle doctor: "Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aclaró este jueves el debate que se ha creado en torno a si es adecuado, o no, denominarle doctor. "Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico, así se me tiene que llamar en España. Cada uno que me llame como quiera, yo nunca pongo título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo", aseveró en la rueda de prensa en la que explicó la evolución de la pandemia de coronavirus.

La polémica se inició tras las afirmaciones del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, quien ya ha pedido en varias ocasiones la sustitución de Simón al frente del CCAES. En una entrevista en esRadio, Toranzo pidió "que nadie le llame doctor Simón porque no ejerce como tal" y afirmó que "ha demostrado su total incapacidad para ejercer cualquier cargo de responsabilidad profesional y sería urgente cambiarlo", añadió, asegurando que la palabra "le reviste de una autoridad que en este caso no tiene".

Al ser preguntado por el asunto, Fernando Simón quiso contestar al sindicato, asegurando que "el hecho de llamarme doctor, o no, no puede achacarse al trabajo que yo realizo, porque es una especialidad de la medicina -la epidemiología-, y por lo tanto, si en el sindicato no entienden la medicina preventiva, la salud pública o la epidemiología como parte del trabajo médico, yo creo que están en un error".

Fernando Simón: "No soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico. En España se me tiene que llamar médico, en inglés existe el medical doctor”.



pic.twitter.com/kUfAqEcT4h — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 10, 2020

El extraño susurro de Simón

El director del CCAES ya es conocido por sus frases, que terminan siempre por hacerse virales en las redes sociales. Durante la misma rueda de prensa, Simón pronunció una extraña frase antes de iniciar la ronda de preguntas de los periodistas que dejó consternados a muchos usuarios.

"Voy a meterme el dedo en la nariz", susurró en dirección a los asientos.

¿Ha susurrado Fernando Simón “voy a meterme el dedo en la nariz”? pic.twitter.com/sn2bnSGysk — Luis Abascal 💢 (@Abascal9) September 10, 2020

Así lo afirmó durante su comparecencia en la rueda de prensa para dar cuenta de los últimos datos de la pandemia de coronavirus en España; donde, según aseguró, la incidencia de Covid-19 está "estabilizada o en descenso" en la mitad de las provincias.

El Ministerio de Sanidad notificó este jueves 10.764 nuevos contagios de coronavirus -4.137 en las últimas 24 horas-, así como 249 fallecidos en la última semana, más de un tercio en Madrid; aunque al mismo tiempo ha observado una ralentización de las tasas de crecimiento de nuevos positivos.