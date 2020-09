Miguel Frigenti, sobre Fani Carbajo en 'Ven a cenar conmigo': "Qué mala es y qué falta de solidaridad"

Este jueves vio la luz la última temporada de la versión vip de Ven a cenar conmigo. Los cuatro concursantes elegidos son Fani Carbajo, Amador Mohedano, Irene Rosales y Miguel Frigenti. Este último no se caracteriza por tener muy buena relación con la protagonista de La isla de las tentaciones.

Por ello, y a pesar de que a su entrada en la casa de la primera anfitriona, Rosales, dijera que venía "de buenas" con respecto a Carbajo, poco tardaron en saltar las chispas. El problema principal, según comentaron, fue que Frigenti no soportaba el afán de protagonismo de Carbajo, que siempre interrumpía a los demás.

Por su parte, Carbajo se quejó de que, a su juicio, Frigenti pertenecía era una de las personas que la juzgaban por su paso por el reality de República Dominicana sin pararse a ver qué hay detrás. Esto no ablandó al periodista, que dijo que su estrategia sería caerle bien a Carbajo y ponerle un 0 a su cena.

Además, durante la primera velada, celebrada en la casa de Irene Rosales, hubo un inesperado flechazo. Y es que, cuando la tía de Carbajo, Maite, vio por videollamada a Amador Mohedano, mostró bastante interés y le advirtió de que quería "quitarle el sombrero", a lo que el aludido respondió que mejor le "regalaba uno nuevo" él mismo.

Por ello, en la siguiente cena, la de Frigenti, Carbajo puso un audio en el que su tía reiteraba sus intenciones con Mohedano, algo que no sentó nada bien al colaborador de Sálvame. "No era tu party, era la mía, y me la has arruinado", comentó con amargura. Además, afeó el momento en el que, mientras él hablaba de sus abdominales, Carbajo le interrumpió para contar cómo, con la indemnización por un accidente de tráfico, se hizo un aumento de pecho: "Qué mala es, qué falta de solidaridad".