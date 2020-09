Oasis, The Rolling Stones, Coldplay y Paco de Lucía, los mejores conciertos a los que han ido los 'coaches' de 'La Voz'

Pablo Motos, antes de realizar su audición antes los coaches de La Voz este jueves enEl hormiguero, le preguntó a sus invitados cual había sido el mejor concierto al que habían acudido.

"¿Cuál es el mejor concierto en el que habéis estado en vuestra vida y que recordáis?", quiso saber el presentador. La primera en contestar fue Laura Pausini, que recordó que "una vez me fui con mi coche hasta Suiza para ver a Oasis, que es uno de mis grupos favoritos".

El siguiente fue Alejandro Sanz: "The Rolling Stones en el Vicente Calderón. Tocaron dos días y fui al primero y me lo pasé increíble, era la época en la que todo el mundo podía beber de la misma botella", comentó el cantante.

Antonio Orozco, por su parte, tiró más hacia la música nacional: "Ver a Paco de Lucía en Barcelona. Al salir de aquel teatro era diez más de todo en la vida", señaló el cantante, arrancando los aplausos de todos los presentes en el plató del programa de Antena 3.

"Como una persona que, aunque no te guste la guitarra, te dejaba con la boca abierta", añadió Motos. Por su parte, Sanz comentó que "fue el primero que cantó con la guitarra, hasta entonces los guitarristas estaban relegados a acompañar al cantante".

Alejandro Sanz, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El madrileño también recordó una de las últimas frases que le dijo Paco de Lucía: "En su última época vivió en Mallorca y se hizo amigo de un vendedor de melones. Me dijo que hay muchos mundos: el de la guitarra, el de los melones, el de lo que sea... el problema es cuando te crees que tu mundo es el mundo".

"Yo toco la guitarra porque vi una vez a Paco de Lucía, no la toco bien, pero lo vi y dije que quería aprender. De niño lo dije y me puse pesado hasta que me compraron una", reconoció Motos.

Pablo López fue el último en recordar el concierto que le había marcado: "Fue uno de Coldplay que fui a ver con mi hermano. Pero soy el único que he ido a conciertos de ellos tres (Pausini, Sanz y Orozco)", comentó entre risas.